Netflix entra nel mondo dei videogiochi con una sua piattaforma streaming

Netflix si prepara a entrare ufficialmente nell’industria dei videogiochi con la realizzazione di una sua piattaforma streaming. Scopriamo insieme i dettagli

L’industria del gaming è di anno in anno sempre più remunerativa. Ormai moltissime aziende, anche lontane da questo mercato stanno cominciando ad adocchiarlo e ad avvicinarvisi, anche solo con l’introduzione della gamification nei piani strategici e nella comunicazione aziendale. Inoltre, abbiamo visto come di recente le più grandi compagnie tech abbiano spostato grandi capitali verso il gaming. Ora, anche Netflix si prepara al debutto con una sua piattaforma streaming dedicata ai videogiochi.

Netflix entra nel mercato dei videogiochi lanciando la sua piattaforma streaming

Seppur sconvolgente, questa non è stata la prima mossa mirata alla diversificazione da parte del colosso dell’intrattenimento statunitense. Infatti, ancora diversi anni fa, l’azienda era penetrata nel mondo del fumetto producendo le sue prime serie. Oggi, tuttavia, Netflix fa un ulteriore passo avanti diventando non solo distributore ma anche produttore di videogiochi. Secondo un report di Bloomberg, sarebbe previsto per il prossimo anno il lancio di una piattaforma streaming dedicata ai videogiochi da parte di Netflix. Ovviamente, il servizio offrirà ai giocatori giochi sviluppati interamente da Netflix. I costi non dovrebbero variare, in quanto la piattaforma, stando al report, sarà inclusa già nel servizio normale televisivo. Abbiamo parlato di produzione di titoli first party.

A questo proposito sono già state avviate campagne di assunzioni per svariate posizioni nell’ambito dello sviluppo dei giochi. A comandare il progetto, Netflix ha scelto Mike Verdu in qualità di Vice Presidente dello sviluppo dei titoli. Verdu riferirà direttamente al Chief Operating Officer, Greg Peter. Entrambi sono veterani del settore. In particolare Verdu ha lavorato con Atari, EA Los Angeles e, più di recente, in Facebook, dove si è occupato dello sviluppo di Oculus. Naturalmente staremo a vedere quale sarà la reazione del pubblico in quanto gli ultimi tentativi da parte di grandi aziende quali Amazon e Google, con rispettivamente Luna e Stadia, non hanno avuto il successo sperato.

