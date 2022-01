Netflix: nuovi videogiochi in arrivo grazie a RocketRide Games

Netflix sta cercando la sua via per entrare nel mondo dei videogiochi mobile e la partership con RocketRide Games sembra la strada giusta

Netflix ha firmato una partnership con l’agenzia di giochi canadese RocketRide Games che li aiuterà ad avere più videogiochi nel catalogo per dispositivi mobile. Gli abbonati Netflix, in numerose regioni hanno già accesso a una libreria di titoli mobile da giocare, tramite le versioni Android e iOS dell’app Netflix. RocketRide Games è un’agenzia con sede a Montréal e il CEO Louis Rene Auclair ha dichiarato che:

Tutti in RocketRide Games sono estremamente orgogliosi di questa nuova partnership con Netflix. Avere la possibilità di portare nuovi giochi ai loro milioni di abbonati è sicuramente una grande opportunità per RocketRide Games e per gli studi di videogiochi in tutto il mondo.

Si preannuncia l’arrivo di molti videogiochi su Netflix!

Tra i nuovi videogiochi aggiunti di recente su Netflix abbiamo Dominoes Cafe e Knittens, presenti nel servizio da dicembre tramite RocketRide e ora l’agenzia prevede di aggiungere altri titoli nei prossimi mesi. I giochi per dispositivi mobile di Netflix sono inclusi come parte dell’abbonamento Netflix e non contengono pubblicità né acquisti in-app. I giocatori possono accedervi aprendo l’app mobile e cercando la scheda Giochi nella parte inferiore dello schermo. Questo li porta alla nuova pagina Giochi, dove hanno accesso a una crescente libreria di titoli da scaricare (al momento sono presenti dodici giochi).

Oltre a questa nuova partnership, Netflix ha anche dichiarato che è in continua espansione nel settore dei videogiochi mobile, con ottimi risultati grazie agli ultimi investimenti. Netflix ha iniziato a investire nel mondo videoludico dallo scorso luglio e nelle prime fasi stava ancora sperimentando quale fosse la strada giusta, partendo con i film interattivi (come Black Mirror Bandersnatch). Visto il risultato deludente, il secondo tentativo è stato realizzare giochi sulle loro serie tv più famose, come Stranger Things, ma anche in questo caso i risultati non erano abbastanza. Infine, questa nuova partnership sembra la direzione giusta e non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sui prossimi giochi in arrivo nel catalogo.

