Netflix e Sony: un accordo per la nuova piattaforma di streaming?

Le piattaforme di Streaming di videogiochi stanno dilagando, nel corso degli ultimi anni, seppur un po’ a tastoni e con un successo non smisurato. Basti pensare a Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming o PlayStation Now, questi ultimi due sicuramente i più sfruttati, per capire che ogni grande azienda sta cercando di farsi strada nel mondo del Cloud Gaming, con tutti i pregi e i difetti che questa modalità di videogiocare ha. Nella giornata di ieri, un report di Bloomberg ha inserito nella lista dei “tentativi” anche Netflix, che sembra voler rilasciare la propria piattaforma di streaming di videogiochi nel corso del prossimo anno. Non è però finita qui.

Nelle scorse ore, infatti, un dataminer che si fa chiamare Steve Moser ha dissotterrato una grande quantità di interessanti informazioni su questa vociferata nuova piattaforma di Netflix, trovandole nascoste nell’applicazione iOS della compagnia. La cosa più interessante scoperta dal dataminer è che è molto probabile che l’azienda voglia stringere una partnership con niente meno che Sony per costruirne il futuro, e che la piattaforma dovrebbe essere chiamata in codice “Shark”. Vi lasciamo i tweet a cui facciamo riferimento proprio qua sotto.

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20

— Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021