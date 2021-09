NEO: The World Ends With You, ecco la data d’uscita su PC!

Nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato la data d’uscita ufficiale di NEO: The World Ends With You su PC, ed è più vicina di quanto potreste pensare

Vi abbiamo ampiamente parlato di NEO: The World Ends With You. Dapprima, in un’anteprima basata sulla Demo che Square Enix rilasciò poco prima del lancio, che ci aveva già dato delle ottime impressioni su uno dei sequel più attesi dagli amanti di JRPG dell’azienda. Successivamente, con una più che prolissa ed estesa recensione, che aveva confermato proprio quelle impressioni, sia nei pregi sia nei difetti, e che ci aveva fatto decretare quanto NEO fosse effettivamente il sequel “perfetto”. Il gioco è uscito quest’estate, lo scorso 27 luglio, su PS4 e Nintendo Switch, ma Square Enix aveva già annunciato l’arrivo di un porting anche su PC, non specificandone però la data d’uscita.

E si sa, Square Enix è Square Enix fino in fondo, quindi perché non annunciarla direttamente ad una settimana dal lancio? Nelle scorse ore, l’azienda ha infatti confermato che NEO: The World Ends With You arriverà su PC, tramite Epic Games Store (per ora niente Steam, quindi) il prossimo 28 settembre al prezzo di 59.99$ (che magicamente diventeranno 59.99€). Con l’occasione, è stato divulgato anche un nuovo trailer di annuncio della data d’uscita, che potete trovare proprio qua sotto.

NEO: The World Ends With You, ecco la (vicinissima) data d’uscita della versione PC!

Riprenderemo in mano dunque le vite di Rindo e Fret, due normalissimi adolescenti che, in un giorno come un altro, si ritrovano invischiati in qualcosa più grande di loro. Il nuovo Gioco dei Demoni ha avuto effettivamente inizio, e i due dovranno fare squadra con altri strambi individui (alcuni già noti per chi ha giocato il primo capitolo, altri squisitamente inediti) per tentare di sopravvivere di settimana in settimana e spodestare il temibile Game Master.

Avete visto il trailer d’annuncio della data d’uscita su PC di NEO: The World Ends With You? Che cosa ne pensate del titolo? Ci avete già giocato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!