NEO: The World Ends with You, rivelata la durata del gioco

I creatori di NEO: The World Ends with You svelano la durata totale del gioco, sia per quanto riguarda solo la storia che per finirlo al 100%

Manca ormai un mese all’arrivo di NEO: The World Ends with You, sequel del titolo creato da Square Enix uscito in origine nel 2007 su Nintendo DS. Con l’avvicinarsi della data di lancio, prevista per il 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, arrivano numerose nuove informazioni, oltre alla demo giocabile da pochi giorni disponibile. Tra le informazioni rivelate da Square Enix di recente vi è anche la possibile durata totale dello stesso NEO: The World Ends with You, che, come prevedibile sarà di diverse decine di ore.

Neo: The World Ends with You, quale sarà la durata?

Il game director di NEO: The World Ends with You, Hiroyuki Ito, ha rivelato ai microfoni di 4Gamer che nel titolo ci saranno molte più cose da fare rispetto al suo predecessore. Secondo quanto affermato dal director soltanto per completare la storia principale serviranno all’incirca 50 ore. Anche Tatsuya Kando, direttore generale della serie The World Ends with You, invece ha riferito che il gioco ha al suo interno molti collezionabili, diverse battaglie opzionali e molti altri contenuti secondari. Secondo la sua stima, se un giocatore vuole giocare in modo da completare l’intero gioco al 100%, potrebbe aver bisogno anche di un centinaio di ore e oltre.

Sono tante le cose da fare tra il trovare le pin più rare, gli sticker per decorare la città e i boss opzionali da sconfiggere. L’originale The World Ends with You aveva una durata media di circa 20-30 ore, dunque da questo secondo capitolo c’è da aspettarsi tantissimi contenuti extra in più, senza contare la durata della storia principale più lunga.

Se volete rimanere informati su questo e altri argomenti continuate a seguirci su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.