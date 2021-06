Neo: The World Ends With You, ecco la demo su PS4 e Switch

Square Enix ha confermato i rumor delle scorse ore annunciando che da domani sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch una versione demo giocabile di Neo: The World Ends With You

Square Enix ha recentemente virato, nella creazione delle sue nuove IP, verso la Marvel e i videogiochi a tema supereroi. Basti pensare ai recenti Marvel’s Avengers e Marvel’s Guardians of The Galaxy per capire che ormai la compagnia non è più soltanto la fucina di JRPG di stampo classico che conoscevamo in passato. Certo, Final Fantasy VII Remake è datato 2020 ed è più che recente, e in arrivo c’è anche Neo: The World Ends With You, sequel dell’ormai classico The World Ends With You uscito originariamente nel 2007 su Nintendo DS come esclusiva e poi rivisitato con la versione Final Remix per Nintendo Switch nel 2018.

Nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato che a partire da domani 25 giugno potremo provare il gioco con una versione di prova gratuita scaricabile sia su PlayStation 4 sia su Nintendo switch. La demo ci metterà nei panni del protagonista Rindo, contornato dal solito cast di personaggi peculiare e coloratissimo, alle prese con il Gioco dei Demoni. Con l’occasione, Square Enix ha anche rilasciato il trailer finale di Neo: The World Ends With You che potete trovare proprio qua sotto.

La demo di Neo: The World Ends With You ci riporta a Shibuya

La demo ci permetterà di provare il gioco nei suoi primi due capitoli iniziali e i progressi ottenuti nella versione di prova gratuita saranno trasferibili poi in quella finale del gioco. Conoscendo la tipologia di gioco e ricordandoci del primo The World Ends With You, probabilmente questi primi due capitoli saranno solo un primo avvio al titolo e non ci consentiranno quindi di esplorare poi così a fondo le meccaniche. Saremo comunque curiosi di provarla e di portarvi, perché no, una bella anteprima.

Trailer finale e demo di Neo: The World Ends With You sono disponibili, con la data d’uscita del gioco fissata per il prossimo 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione PC sarà disponibile via Epic Games Store nel corso dell’estate. Che cosa ne pensate di questa IP dio Square Enix? Avete giocato il primo TWEWY? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!