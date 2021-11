Netflix: da oggi i suoi giochi saranno disponibili su Android

Netflix Games sbarca ufficialmente su mobile, usando Android come prima piattaforma per i suoi giochi

Sin da settembre Netflix, ha effettuato vari test per l’espansione nel mercato videoludico, lanciando alcune esclusive che sono state finora fruibili solo in specifici paesi europei, come Spagna, Italia e Polonia, attraverso la sua applicazione Android, con giochi riservati ai soli membri. Durante queste fasi di inserimento nell’industria, Netflix ha dichiarato di ritenere i videogiochi un’altra categoria di contenuti a lei affine, motivazione simile a ciò che l’ha condotta verso il creare film, serie tv e anime originali, e che fa tornare alla mente alcune dichiarazioni del CEO di Sony, Jim Ryan. Inoltre, punta a creare opere adeguate a giocatori di qualsiasi livello, dai meno esperti ai più navigati.

L’arrivo dei giochi Netflix su Android a partire da novembre

Sempre a settembre, Netflix ha acquisito lo studio indipendente Night School Studio, autore di Oxenfree, dopo aver constatato di avere delle linee di pensiero in comune. Tuttavia, a detta del co-presidente dell’azienda, non è in alcun modo in programma l’attuazione di spese pazze per accaparrarsi più studi possibili, ed è stato specificato come sia tutto basato su un fattore di opportunità. Dopo le prime prove portate avanti da Netflix durante gli scorsi mesi, è stato ufficialmente annunciato nelle ultime ore l’arrivo imminente della piattaforma all’interno del mondo del gaming, introducendo cinque giochi che saranno aggiunti a livello globale su tutti i dispositivi Android nel corso della settimana.

I giochi presenti sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops. Essi si distinguono in una varietà di generi e l’iscrizione al servizio del sito è l’unica cosa necessaria per accederevi, senza dover inoltre avere a che fare con pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti nell’app. Come già detto, i titoli saranno disponibili tramite Android, e saranno visibili all’interno di una colonna dedicata ai giochi.

Saranno presenti numerose lingue disponibili, e nell’eventualità che un titolo non sia stato ancora tradotto nella lingua desiderate, esso sarà comunque disponibile in inglese. In aggiunta, per garantire la massima protezione ai minori verso possibili contenuti sensibili, la sezione videoludica non sarà accessibile dai profili dei bambini, richiedendo lo stesso PIN necessario per accedere ai profili degli adulti. Altra funzionalità importante sarà la possibilità di poter giocare ad alcuni titoli anche senza connessione di rete.

