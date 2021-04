Naughty Dog: niente nuovo capitolo per Jak and Dexter!

Stando alle parole del co-presidente di Naughty Dog, Evan Wells, ad oggi non ci sarebbe alcun nuovo capitolo di Jak and Dexter in sviluppo presso l’azienda

Naughty Dog è uno studio piuttosto importante per quel che riguarda le esclusive Sony PlayStation. Basti pensare a serie come Uncharted o The Last of Us, che ancora fa parlare di sé per un ottimo secondo capitolo che ha fatto incetta di premi lo scorso anno, per capire quanto l’azienda abbia saputo impattare nel mondo dei videogiochi nel corso degli anni. Stando a recenti rumor, Naughty Dog sarebbe a lavoro su un remake del primo capitolo di The Last of Us, ma c’è un franchise, rimasto silente per anni, che ha ancora tantissimi fan sparsi nel mondo. Parliamo di Jak and Dexter.

Una serie iniziata nel lontanissimo 2001 su PlayStation 2 con il capitolo The Precursor Legacy, poi continuata con due sequel e diversi spin-off da parte di Naughty Dog. Nel 2009 un altro capitolo fu sviluppato da High Impact Games, per poi proseguire con le versioni HD Remastered della Collection comprendente i primi tre giochi nel 2012. Poi, più nulla. E a quanto pare, stando alle parole di Evan Wells, co-presidente di Naughty Dog, in realtà moltissimi fan ancora chiedono a gran voce un nuovo capitolo per il franchise. Intervistato da Ted Price di Insomniac nella serie Game Maker’s Notebook, Wells ha però voluto disilludere tutti quanti immediatamente.

Naughty Dog è ancora innamorata di Jak and Dexter, ma ad oggi nessun nuovo capitolo è in sviluppo!

Evan Wells ha infatti affermato:

Mi dispiace davvero distruggere le vostre speranze, ma non abbiamo alcun nuovo gioco di Jak and Dexter in sviluppo al momento. Siamo ancora innamorati dei personaggi e riesco bene a comprendere che quel che voi (di Insomniac) state facendo con Ratchet, ed è un qualcosa che mi fa pensare di voler fare lo stesso. Vorremmo davvero svilupparlo, perché nello studio c’è ancora tantissimo amore per Jak and Dexter. Evan Wells

Insomma, posate i piatti pieni di speranze sul tavolo e lasciateli lì: nessun nuovo capitolo di Jak and Dexter in arrivo, perlomeno a breve.