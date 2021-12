Naraka: Bladepoint, annunciato il primo Naraka Fest per il battle royale all’arma bianca

Il battle royale Naraka: Bladepoint annuncia il suo primo evento dedicato completamente al gioco, in cui verranno annunciate grandi novità.

Il battle royale, realizzato dallo sviluppatore cinese 24 Entertainment, Naraka: Bladepoint ha annunciato che il 12 dicembre inizierà il primo Naraka Fest, un evento in cui verranno presentate numerose novità per il titolo d’azione all’arma bianca nato in Cina.

Naraka: Bladepoint, il primo evento dedicato esclusivamente al battle royale

L’evento dedicato al battle royale Naraka: Bladepoint inizierà il 12 dicembre. Durante il Naraka Fest è già stato annunciato che saranno rivelati ben 14 nuovi trailer che sveleranno cosa riserverà il futuro del titolo creato da 24 Entertainment. Tra le novità previste ci saranno sicuramente gli annunci di nuove armi, nuovi eroi e diverse skin, oltre che diversi bilanciamenti nel gameplay del titolo. Gli orari delle trasmissioni online del festival saranno:

1° turno – Broadcast globale il 12 Dicembre. 19.30 China Time / 03.30 PST / 11.30 UTC / 12.30 CET

– Broadcast globale il 12 Dicembre. 19.30 China Time / 03.30 PST / 11.30 UTC / 12.30 CET 2° turno – Rebroadcast dell’evento il 12 Dicembre. 12 PST / 20 UTC / 21 CET

Naraka: Bladepoint è un titolo ispirato all’immaginario mitico cinese, e che ha come base proprio le battaglie di arti marziali. I giocatori possono scegliere tra diversi personaggi, ognuno dotato delle proprie abilità speciali, e poi combattere in vaste arene in battaglie all’arma bianca. Come in ogni battle royale i giocatori potranno trovare varie armi e poteri sparsi per la mappa, per poi provare a essere l’ultimo combattente rimasto sul campo di battaglia.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.