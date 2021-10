My Universe – Puppies & Kittens, disponibile il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Microids ha annunciato che My Universe – Puppies & Kittens è ora ufficialmente disponibile, divulgando anche il trailer di lancio

Dopo Pet Clinic Cats & Dogs e School Teacher, Microids continua ad espandere il parco titoli della serie My Universe, notoriamente dedicata ai più giovani con esperienze semplici, ma accattivanti. E proprio nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, la stessa azienda ha annunciato che My Universe – Puppies & Kittens è ora ufficialmente disponibile a partire da oggi, 28 ottobre. Il gioco vi metterà a disposizione venti razze diverse fra cani e gatti e tanti minigiochi da risolvere per prendervi cura al meglio del vostro cucciolo.

Che preferiate cani o gatti non importa: i vostri nuovi compagni vi stanno aspettando per essere portati a casa e ricevere una quota d’amore infinita. Potrete accudirli per aiutarli a crescere ogni giorno, addestrarli adeguatamente e farli diventare i cuccioli più bravi del mondo. Ovviamente, la cosa più importante sarà sempre e solo una: le coccole. Ogni cucciolo in Puppies & Kittens ha la sua personalità e le sue preferenze a cui dovrete prestare attenzione per farlo diventare il più fedele degli amici. Potrete insegnargli qualche piccolo trucco e farlo partecipare alle competizioni, per sbloccare nuove ricompense ed accessori. In occasione del lancio, Microids ha anche divulgato il trailer di lancio, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Puppies & Kittens: tanti cuccioli in un adorabile trailer di lancio!

Saranno presenti anche tante diverse attività, a cominciare dalla possibilità di esplorare il quartiere per trovare “tesori”, visitare i prati e il parco per i cani, o andare direttamente al negozio di animali per acquistare nuovi oggetti per il vostro cucciolo. Nel corso delle passeggiate potrete interagire con altri animali domestici, per fare in modo che il pet possa fare amicizia e giocare con altri cuccioli, o per ricevere consigli da altri proprietari per allevare il vostro al meglio.

Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch e Mac. Avete visto il trailer di lancio di My Universe – Puppies & Kittens? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!