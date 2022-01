My Hero Academia: Ultra Rumble, annunciato il battle royale dedicato al famoso anime

Arriva il primo Battle Royale ispirato al famoso manga e anime My Hero Academia

Bandai Namco ha presentato oggi My Hero Academia: Ultra Rumble, un battle royale dedicato al famoso anime e manga creato dalle matite di Kohei Horikoshi. Il gioco sarà un free-to-play ed è attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco supporterà un massimo di 24 giocatori a partita, e come di consueto per questo genere di titoli si andrà avanti finché non resterà soltanto un solo giocatore o team di massimo tre persone sul campo. Il gameplay è stato già mostrato in un trailer promozionale.

My Hero Academia: eroi, villain e battle royale

A quanto pare Bandai Namco sembra voler puntare sempre più sui titoli multiplayer ispirandosi alle formule più famose degli ultimi tempi nel mondo dei videogiochi. Dopo l’annuncio di Dragon Ball: The Breakers, insolito multiplayer ambientato nel mondo creato da Akira Toriyama con un gameplay ispirato a Dead by Daylight, ora è il turno di My Hero Academia che si trasforma per l’occasione in un battle royale in cui 24 giocatori si sfideranno utilizzando i personaggi della famosa serie animata.

I giocatori saranno divisi in team da tre persone e potranno utilizzare i loro Quirk per combattere. Trovando alcune skill card sparse per la mappa, sarà possibile aumentare la potenza dei propri poteri speciali, così da eliminare con maggior facilità gli avversari. A seconda se si selezionerà un Hero o un Villain gli obiettivi cambieranno e si dovrà o proteggere o attaccare i normali cittadini sparsi per la mappa. Una closed beta è stata annunciata su PS4 dal 2 al 6 febbraio, anche se per il momento sembra sarà disponibile soltanto in Giappone.

