MultiVersus: team di sviluppo Player First Games acquisito da WB Games

Genere ricco, mi ci ficco: gli sviluppatori dietro MultiVersus, i ragazzi di Player First Games, diventano parte dell’ecosistema WB

Se c’è una cosa che il genere dei platform fighter ha insegnato al resto dell’industria, è che un ricco roster e un gameplay accessibile possono rivelarsi sorprendentemente redditizi: sarà per questo che WB Games, dopo il flop di Kill the Justice League, ha visto in MultiVersus una gallina dalle uova d’oro tale da dover acquisire lo sviluppatore Player First. Il comunicato stampa, reso noto dalla testata transoceanica Variety, parla chiaro. Fondato nel 2019 a Los Angeles da Tony Tuynh e Chris White, entrambi ai vertici dopo l’acquisizione, il team di sviluppo ora risponderà direttamente al vicepresidente della divisione videoludica di Warner Bros. Carlos Barbosa a San Diego. Ecco il post.

Il successo folle di MultiVersus e la salivazione di WB Games: Player First è ora una nuova ala

“Il nostro team è entusiasta di unirsi alla famiglia di WB Games, e secondo noi questo farà del gran bene a MultiVersus”, ha dichiarato Huynh di Player First. “Stiamo lavorando per migliorare questa esperienza il più possibile e questa sinergia tra sviluppatore e publisher sarà ottima per i giocatori.” A fargli eco provvede anche l’altra campana, ovvero David Haddad di Warner Bros.: “Abbiamo lavorato con il team di sviluppo per anni in vista del lancio di MultiVersus, e siamo felicissimi di dare al team il benvenuto nella nostra grande famiglia. Una squadra tanto affiatata e fantasiosa contribuirà enormemente alle nostre capacità di sviluppo.” A partire da oggi, la seconda stagione del platform fighter aggiungerà Samurai Jack al roster, mentre Beetlejuice arriverà in seguito. Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, PC e Xbox One.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi lo sviluppatore sarà in buone mani ora? O si tratterà dell'ennesimo "acquisisci e chiudi" da Tripla A?