MultiVersus: il gioco di Warner Bros Games è un crossover dei franchise WB

Dopo vari rumor, Warner Bros Games conferma ufficialmente l’arrivo di Multiversus, gioco crossover fighter platform costituito da numerose serie dell’azienda

Tra i rumor più peculiari usciti negli ultimi tempi, quello di un crossover tra le varie opere possedute da Warner Bros Games si classificava certamente in posizioni piuttosto alte. Partendo già dalle voci originate da Reddit circa un mese fa, che supponevano l’arrivo di un titolo simile a Super Smash Bros, queste sono state seguite poi da una velata conferma del giornalista Jeff Grubb.

Nei leak presenti sulla rete si parlava di un gioco che avrebbe unito le serie più conosciute di Warner Bros, tra cui Tom e Jerry, Il Signore Degli Anelli, Scooby Doo, Batman, Suicide Squad e l’intero mondo DC insieme a numerosi altri personaggi. Ed ora è finalmente giunta la conferma ufficiale: Warner Bros Games è infatti al lavoro su un platformer crossover dal nome di MultiVersus.

MultiVersus, il fighter-crossover ad opera di Warner Bros Games

Oltre a presentare un trailer ufficiale di MultiVersus, Warner Bros Games introduce anche alcuni importanti dettagli sul gameplay e le modalità di gioco in questo curioso fighter, creando grandi aspettative sui risultati che saranno visibili attraverso i crossover tra i vari franchise: insieme a dei personaggi icona di Warner Bros, come Scooby Doo, Tom e Jerry, i protagonisti di Adventure Time e Game of Thrones, sarà aggiunto anche un cast originale, presentando già quello che prende il nome di Reindog. Ogni combattente ha un set di mosse personalizzabile, e combinabile con altri personaggi nelle battaglie. Tra gli stage disponibili ci saranno scenari facilmente riconoscibili, provenienti dalle varie serie, come ad esempio la Batcaverna ed il Forte-Albero di Finn e Jake.

Le modalità giocabili saranno uno contro uno e quattro contro tutti. I giocatori avranno anche diverse skin equipaggiabili, e sono previsti regolari aggiornamenti che apporteranno nuovi stage, personaggi e cosmetici insieme a nuovi eventi di gioco. Il presidente di Warner Bros Games Davi Haddad ha dichiarato di voler dare origine ad un gioco competitivo che si distingua dagli altri, soprattutto grazie al roster decisamente variegato che può essere garantito dai vari titoli WarnerMedia.

Ciò sarà effettuato con la collaborazione di Player First Games, portando agli utenti un gioco free-to-play, dinamico e strategico, contenente personaggi amati da tutti e quindi in grado di connettere le persone tra loro su più livelli, anche oltre quelli videoludici. La pre-registrazione per partecipare ai play-test del titolo saranno aperte prossimamente sul sito ufficiale del gioco. MultiVersus arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, PC.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.