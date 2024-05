MotoGP 24: trailer di lancio da Milestone

Le due ruote tornano a sfrecciare su tutte le piattaforme: ecco il trailer di lancio MotoGP 24, ultima fatica dello sviluppatore Milestone

Come potete vedere nel trailer di lancio incluso qui sotto, la prima grande innovazione di MotoGP 24 è la presenza di una meccanica di mercato piloti. A partire da quest’anno, dunque, ogni pilota può cambiare la squadra di appartenenza, con le promozioni che ne derivano. In modo analogo ad altri simulatori sportivi, spesso capaci di far notizia, si entra dunque nel mondo delle stagioni e di un ambiente di gioco più dinamico. L’IA dei piloti avversari, anch’essi propensi al cambio di tuta, terrà conto sia delle piste che delle proprie prospettive future. Oltre al già presente social network fittizio, naturalmente. Vi lasciamo consultare il video di presentazione, con tutti i chiarimenti del caso.

Il trailer di lancio di MotoGP 24: piloti sulla griglia di partenza!

Mercati e trailer di lancio a parte, MotoGP 24 introduce un altro elemento di gameplay: Moto GP Stewards. Gara e sessioni del weekend saranno supervisionati e cronometrati, con conseguenze per eventuali violazioni delle regole sia per giocatori che per IA. Milestone ha sviluppato un sistema di difficoltà adattiva per aiutare gli utenti alle prime armi fornendo al contempo una sfida costante per i veterani. La fisica del gioco è stata altresì adattata in modo tale da rendere il gameplay un po’ più indulgente rispetto al passato. Il maggior beneficiario delle migliorie, però, è l’online che ora può unire sotto lo stesso cielo del cross-play i giocatori su PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One, Xbox Series S e Steam.

