MotoGP 22 è disponibile: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Milestone e Dorna Sports S.L hanno annunciato che MotoGP 22 è ufficialmente disponibile, divulgandone anche il trailer di lancio

Gli amanti delle quattroruote hanno potuto finalmente mettere mano all’attesissimo Gran Turismo 7, che dopo Forza Horizon 5 uscito lo scorso anno, ha saputo rinvigorire l’entusiasmo e le speranze degli appassionati del genere. Questa volta invece ci riferiamo a chi preferisce due ruote al posto di quattro. Tramite comunicato stampa, Milestone e Dorna Sports S.L. hanno orgogliosamente annunciato che MotoGP 22, l’ultimo capitolo del racing sim su due ruote, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). MotoGP 22 arricchisce l’eredità del franchise videoludico e dello sport stesso, aggiungendo una modalità di gioco unica nel suo genere.

La NINE Season 2009 è un modo affascinante per rivivere una delle stagioni più incredibili della storia della MotoGP. Un docu-film nostalgico ed emozionante narrato da Mark Neale, con oltre 50 minuti di filmati originali della stagione 2009 insieme a gameplay reale, che offrono un’esperienza totalmente immersiva. I giocatori si ritroveranno a vestire i panni di piloti leggendari, come Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo, in una replica di tutti i 17 Gran Premi della stagione, suddivisi in capitoli con oltre 39 sfide in totale. L’edizione 2022 aggiunge anche nuove funzionalità dedicate sia ai neofiti del genere che ai giocatori storici: il Tutorial e la MotoGP Academy. Prima di continuare, vi lasciamo godere del trailer di lancio che trovate qua sotto.

MotoGP 22 si presenta all’uscita con il trailer di lancio ufficiale!

Il Tutorial presenta una serie di sessioni di gioco dedicate, che aiutano i neofiti a comprendere le basi del gioco attraverso sfide specifiche incentrate su elettronica, consumo dei pneumatici, temperatura dei freni e differenze fondamentali tra le tre categorie principali. La MotoGP Academy insegna come migliorare lo stile di guida per essere imbattibile su ogni pista, scoprendo i segreti per affrontare tutte le curve e le traiettorie più difficili. Il Riding Analysis System aiuta i piloti attraverso messaggi pop-up all’interno del gioco che appaiono alla fine della gara suggerendo come regolare il livello di difficoltà in base alle abilità e alle prestazioni. Infine, è tornata la Carriera manageriale che vi consentirà di decidere se creare una nuova squadra o entrare in una ufficiale.

