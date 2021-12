Mother 4: il progetto di un gruppo di fan

Tra i giochi di ruolo più “particolari” apparsi su Famicom, e poi su SNES, c’è sicuramente Mother, tradotto in Occidente come EarthBound, che oggi potrebbe essere giunto al numero 4

Esatto, anche nel caso di un Mother 4, c’è un gruppo di fan dietro a questo eccezionale progetto come abbiamo già visto per The Legend of Zelda: Ocarina of Time oppure Banjo – Kazooie. Insomma, perché fermarsi al terzo capitolo della saga quando, fantasia e duro lavoro, possono generare un ulteriore seguito per questa avventura fantascientifica? Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Mother 4: e Nintendo cosa fa?

I fan in questione non si sono limitati a creare il gioco, dopo averlo annunciato sul loro sito, ma hanno anche pubblicato un trailer di circa quattro minuti sul canale YouTube dedicato a questo gioco che ricorda la fantastica era degli 8 e dei 16 bit di console storiche come NES e SNES.

Tre giovani scoprono un ospite indesiderato nel profondo dei boschi e l’America è sconvolta! Tocca ad un adolescente di provincia di nome Aaron fare un tour negli Stati Uniti per affrontare le conseguenze di quel fatidico incontro e scoprire la storia dietro i “Rift Shells”, antichi artefatti di incredibile potere psichico e di dubbia origine. Nel suo viaggio attraverso i sobborghi di Podunk e dungeon impossibili, incontrerà il meccanico troppo sicuro di sé Maggie, il riservato, ma abile Troy, il mago duro, ma dal cuore gentile Trisme, insieme a molti altri fedeli alleati e nemici stravaganti

Naturalmente i creatori del gioco sono già stati “interrogati” sulla possibile reazione da parte di Nintendo a riguardo della loro creazione, non è raro che la Grande N risulti infastidita da “esperimenti” simili, ma loro hanno risposto così.

Mother 4 è un progetto di fan non ufficiale e i suoi sviluppatori non hanno alcuna relazione con Nintendo, HAL Laboratory, Shigesato Itoi o altre parti affiliate. Siamo sviluppatori indipendenti che lavorano al gioco nel nostro tempo libero. Supporta Nintendo e Hobonichi se puoi

