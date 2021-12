Moss: Book 2 ha una data di uscita per PSVR

PPolyarc ha svelato ufficialmente la data di uscita dell’atteso Moss: Book 2, il cui debutto è previsto nella primavera 2022 per PSVR

A dispetto di quelle che potrebbero essere considerazioni superficiali, il panorama delle produzioni videoludiche in odor di realtà virtuale è quanto mai prolifico, oltre che ricco di titoli decisamente interessanti. Tra i giochi più attesi, in tal senso, è difficile non annoverare Moss: Book 2, il seguito delle avventure della topolina Quill, il cui sviluppo è previsto in esclusiva (almeno per il momento) per PSVR. Ebbene, dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio dei lavori, giunge oggi la conferma della tanto sospirata data di uscita, che è stata svelata da Polyarc tramite un gustoso trailer.

Moss: Book 2 arriva nella primavera 2022 per PSVR

Il filmato in questione, che come sempre vi proponiamo all’interno della news, ci offre un piccolo assaggio di quella che sarà la storia di questo sequel, oltre a fornire uno sguardo in merito all’interazione diretta che avrà il giocatore con Quill. La nostra piccola eroina, stavolta, sarà braccata da un tiranno, all’interno dello stesso castello già visto nell’acclamato titolo del 2018. Spetterà a noi aiutarla a fuggire da questa terribile minaccia, ma per scoprire il modo dovremo giocoforza attendere la prossima primavera.

Al centro del gameplay di Moss: Book 2, ovviamente, troveremo una serie di enigmi, che per essere risolti avranno bisogno della collaborazione attiva tra Quill ed il giocatore. Non mancheranno naturalmente anche nuovi personaggi, che andranno ad affiancarsi ad alcune vecchie conoscenze.

Come detto, il titolo è previsto in esclusiva per PSVR, ma visto quanto accaduto con il precedente episodio ed il suo DLC gratuito, un successivo porting per visori PC non è certamente da escludere.

