Mortal Kombat 1: mostrati i muovi personaggi Smoke e Rain

Smoke e Rain si sono mostrati nell’ultimo trailer di Mortal Kombat 1. In questo articolo vi parliamo di queste due nuove aggiunte al roster

Smoke e Rain sono le nuove aggiunte al roster dei combattenti di Mortal Kombat 1, il nuovo episodio della celebre serie di videogiochi realizzata dai premiati NetherRealm Studios. Lo ha comunicato Warner Bros. Games. Il nuovo trailer mostra come Scorpion e Sub-Zero cerchino di portare a termine gli obiettivi del Lin Kuei nel rinnovato universo di Mortal Kombat creato da Liu Kang e introduce Smoke, un altro guerriero del millenario clan con una notevole abilità nell’occultamento e nella magia elementale. Legato da un forte vincolo a Scorpion e Sub-Zero, Smoke ha fatto propria la causa del clan e si schiera con i fratelli del Lin Kuei per proteggere il Regno della Terra. Il trailer svela anche Rain, il potente stregone del Regno Esterno che ha perfezionato la propria arte con la magia dell’acqua fino a farne un’arma micidiale. Ora cerca di apprendere gli incantesimi più oscuri e potenti del Regno. Inoltre, nel video si possono ammirare anche i nuovi combattenti Kameo Sektor, Cyrax, Frost e Scorpion, che offrono una vasta gamma di mosse e abilità di supporto nelle battaglie.

Mortal Kombat 1: non solo Smoke e Rain, le informazioni sul roster

Mortal Kombat 1, il titolo nel quale vedremo in azione Smoke e Rain, è il nuovo episodio della celebre serie di videogiochi realizzata dai premiati NetherRealm Studios e presenta un universo di Mortal Kombat rivoluzionato, con una storia originale e una versione mai vista prima dei famosi eroi e nemici. Il gioco offre un ricco cast di leggendari combattenti con un passato completamente reinventato, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain e molti altri, affiancati da una serie separata di combattenti Kameo che potranno dare il proprio aiuto nelle battaglie. Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Tutti i preordini di Mortal Kombat 1 includeranno Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S avrà anche l’accesso alla beta di Mortal Kombat 1, disponibile ad agosto.

