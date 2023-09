Mortal Kombat 1: svelati i requisiti della versione PC!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Mortal Kombat 1: riusciranno le vostre macchine a far girare il nuovo capitolo della serie di NetherRealm?

Il franchise di Mortal Kombat ha una cerchia di appassionati piuttosto veraci che agognano ogni volta il nuovo capitolo della serie e, stavolta, avranno di che parlare per diverso tempo. Considerando l’imminente arrivo di Mortal Kombat 1 su PC, PS5 e Xbox Series X | S previsto per il 19 settembre venturo, che rivoluzionerà completamente la serie comportandosi da vero e proprio reboot narrativo, i fan potranno godere di una nuova timeline completamente reinventata, seppur conseguente gli eventi di Mortal Kombat 11. I novizi, invece, potranno entrare a passo svelto nel mondo creato da NetherRealm senza sentirsi troppo spaesati. Un buon punto di partenza insomma. La nostra prima opinione ve l’abbiamo data in un’anteprima basata sulla Closed Beta rilasciata qualche tempo fa, la trovate cliccando qui.

Scopriamo i requisiti della versione PC di Mortal Kombat 1: sarà una fatality per le vostre macchine?

Se volete giocare Mortal Kombat 1 su PC, dovete essere certi che la vostra macchina sia in grado di farlo girare correttamente. Fortunatamente per voi, i requisiti ufficiali, sia i minimi sia i raccomandati, sono stati resi pubblici e possiamo finalmente confrontarli con i nostri computer. Prima di lasciarvi, come sempre, alle due liste distinte, vi facciamo notare che dovrete avere a disposizione al lancio almeno 100 GB di spazio libero. Una bella fetta di SSD, dobbiamo ammetterlo.

Qui di seguito trovate i requisiti minimi per far girare Mortal Kombat 1:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : i5-6600 | Ryzen 3 3100 o Ryzen 5 2600

: i5-6600 | Ryzen 3 3100 o Ryzen 5 2600 RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : GTX 980, RX 470, ARC A750

: GTX 980, RX 470, ARC A750 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio necessario: 100 GB

Infine, qui di seguito, trovate i requisiti raccomandati per ottenere la migliore esperienza possibile dal titolo di NetherRealm:

Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 CPU : i5-8400k | Ryzen 5 3600

: i5-8400k | Ryzen 5 3600 RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : GTX 1080 Ti, RX 5700 XT, ARC A770

: GTX 1080 Ti, RX 5700 XT, ARC A770 DirectX : Version 12

: Version 12 Spazio Necessario: 100 GB

Questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Mortal Kombat 1. Fateci sapere se acquisterete il titolo di NetherRealm qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!