Mortal Kombat 1: in arrivo un DLC con una nuova storia?

È ufficiale! Sta per arrivare un DLC con una nuova storia inedita per Mortal Kombat 1. Vediamo insieme i dettagli

Il nuovo titolo picchiaduro è reduce da un incredibile successo di critica e di pubblico. Sembra però che la NetherRealm non abbia intenzione di fermarsi qui e, oltre alle prossime espansioni già annunciate con dei nuovi combattenti tra cui PeaceMaker e Patriota, è previsto anche un altro DLC per Mortal Kombat 1. Non solo. Al Comic Con 2023 in São Paulo, Ed Boon (co-fondatore della software house) ha dichiarato che il titolo verrà supportato per anni, probabilmente anche di più di quanto sia stato supportato Mortal Kombat 11. Ma scopriamo allora insieme in cosa dovrebbe consistere questo nuovo DLC.

Mortal Kombat 1: cosa sappiamo del DLC

Mortal Kombat 1 presenterà un DLC che andrà ad ampliare la modalità storia; infatti, ecco quanto dichiarato da Boon durante il Comic Con: “Proprio come abbiamo fatto con Mortal Kombat 11, andremo a pubblicare una seconda parte con più storia, e abbiamo davvero in serbo una grande sorpresa a riguardo”. Delle parole, quindi, che fanno ben sperare nel continuo supporto di NetherRealm. Infatti, Aftermath (l’espansione a pagamento di Mortal Kombat 11) ha riportato sullo schermo alcuni personaggi preferiti dei fan della saga e ha saputo indirizzare la storia verso gli eventi che sarebbero poi accaduti in Mortal Kombat 1.

Non sappiamo ancora quando uscirà sulle console, ma nel frattempo vi ricordiamo che il titolo è disponibile su Xbox Series X|S, PS5, PC e Nintendo Switch.

Siete interessati a comprare questa nuova espansione?