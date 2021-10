Tokyo Games Show 2021: tutte le novità per Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Al Tokyo Games Show 2021 Capcom ha presentato le nuove missioni in arrivo su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Scopriamole insieme

Che TGS sarebbe stato senza Capcom? Lo storico colosso dell’intrattenimento anche quest’anno si è preso il suo bel spazio alla vetrina nipponica nipponica videoludica per eccellenza dando spazio a titoli particolarmente cari alla fanbase. La notizia recente è che Monster Hunter Rise arriverà su PC (ve ne abbiamo parlato approfonditamente in questa news). Tuttavia, ci sono novità anche per l’RPG a turni Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ebbene è stato confermato proprio al Tokyo Games Show 2021 l’arrivo di nuove missioni per il gioco in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tokyo Games Show 2021: il prossimo mese due Rathian saranno pronti a darvi filo da torcere in nuove missioni su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Capcom, in occasione del Tokyo Games Show ha anche confermato che l’aggiornamento 5 per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriverà giovedì 21 ottobre introducendo nuove quest e molto altro. È stato rilasciato un nuovo trailer che mostra due temibili creature in zanne e ossa. Ci riferiamo al Gold Rathian e al Silver Rathalos. Per ammirare questi due draghi in tutto il loro potere distruttivo vi basta un clic sul player che vi proponiamo qui in basso.

Tuttavia, forse la sorpresa più grande è che il Fatalis sarà il prossimo mostro da affrontare in cooperativa. La missione cooperativa a 9 stelle per la caccia al Fatalis verrà pubblicata lo stesso giorno dell’aggiornamento insieme ad altre missioni. Gold Rathian e Silver Rathalos arriveranno il 28 ottobre con quest cooperative a 9 stelle e una subquest a 8 stelle “Shining Silver Sun” tra gli altri contenuti.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è attualmente disponibile per PC e Nintendo Switch. Date un’occhiata alla nostra recensione della versione base qui. Vi segnaliamo anche che una demo gratuita del gioco è disponibile su entrambe le piattaforme con il trasferimento dei progressi nel gioco completo al momento dell’acquisto. Qualche tempo fa Capcom ha anche svelato a grandi linee quello che sarà il futuro del gioco in questione presentandone la roadmap dei vari aggiornamenti.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.