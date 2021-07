Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin il gioco è disponibile da oggi per Switch e PC

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin approda da oggi su Nintendo Switch e PC. Vi proponiamo il trailer di lancio in questa news

Dopo mesi di clamore, numerosi trailer e una prova gratuita, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin di Capcom è ora disponibile per computer tramite Steam e Nintendo Switch. La storia segue la nascita di un mitico Rathalos noto come Razewing Ratha che si dice sia destinato a portare il mondo alla rovina. Come suo Rider, sarà vostro compito allevarlo e proteggerlo. Date un’occhiata al trailer di lancio qui in basso.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin preparatevi ad incontrare Rathian, Tigrex ed altri su PC e Switch

Insieme a Razewing Ratha, i giocatori incontreranno molti altri mostri famosi come Rathian, Nergigante, Velkhana, Tigrex e Legiana. Il combattimento di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il titolo disponibile da oggi su PC e Switch, è a turni con una varietà di diversi tipi di attacco e alleati che combatteranno al vostro fianco. Vari cacciatori si mettono in viaggio per fermare Razewing Ratha e al tempo stesso indagheranno anche sulla scomparsa dei Rathalos e le altre stranezze del mondo di gioco.

La demo di prova del gioco è disponibile anche su PC tramite Steam. Come la versione di prova di Switch, i progressi verranno trasferiti nel gioco completo. Per maggiori dettagli su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, date un’occhiata qui. Altri storici mostri della saga sono in dirittura d’arrivo dopo il lancio iniziale, il primo a fare il suo ritorno sarà il Palamute di Monster Hunter Rise.

