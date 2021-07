Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, svelata la roadmap e il trailer di lancio!

Nelle scorse ore, Capcom ha svelato, tramite l’atteso trailer di lancio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, la roadmap del titolo per i prossimi mesi

L’arrivo sugli scaffali di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin il prossimo 9 luglio è stato anticipato dal rilascio, da parte di Capcom, di una demo grazie alla quale abbiamo potuto portarvi la nostra anteprima. Il titolo è uno spin off della serie principale, che continua a fatturare grazie al successo di Monster Hunter Rise, ma non di meno amato e atteso dai fan del franchise. Un affetto figlio del successo di un primo capitolo assolutamente godibile e apprezzabile sotto moltissimi punti di vista, e figlio di una fiducia estrema negli sviluppatori che lavorano al mondo di Monster Hunter. Insomma, Wings of Ruin si avvicina a passi da gigante e Capcom ha tenuto, nelle scorse ore, una livestream in cui ha mostrato il trailer di lancio, ma non solo.

Nonostante sia uno spin-off, infatti, Capcom ha deciso di trattare il titolo come fosse appartenente al filone principale, perlomeno nei primi mesi post-lancio. Durante la livestream l’azienda ha anche infatti mostrato la roadmap completa dei prossimi mesi per Wings of Ruin, con contenuti aggiuntivi vari che verranno rilasciati anche nel mese di ottobre. E vi ricordiamo che il gioco uscirà il 9 luglio. Qui sotto trovate sia il Tweet ufficiale col trailer di lancio, sia la roadmap completa del titolo!

Saddle up for an unforgettable adventure, filled with mythical monsters, brave characters, and ominous mysteries!#MHStories2: Wings of Ruin takes flight on July 9th. 🔥 pic.twitter.com/EKpuZfhZhZ — Capcom USA (@CapcomUSA_) July 2, 2021

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, vediamo insieme la roadmap completa!

Primo passo: il 15 luglio, poco dopo il lancio, in cui verrà aggiunto un nuovo Monstie Palamute, il Canyne. Si passerà poi al 5 agosto, giorno in cui arriverà in Monster Hunter Stories 2 il potente Kulve Taroth, già presente in Monster Hunter World e, anche in questo caso, avrà un evento multiplayer dedicato. Aggiunti anche due nuovi Monsties, Hellblade Glavenus e Boltreaver Astalos.

A settembre invece arriveranno due update. Il primo, ad inizio mese, introdurrà tre nuovi Monsties, Soulseer Mizutsune, Elderfrost Gammoth e Oroshi Kirin. Verso la fine del mese, invece, oltre all’aggiunta del Dreadking Rathalos e del Molten Tigrex, arriverà anche un nuovo evento co-op multiplayer per il Kulve Taroth. In ottobre, invece, il protagonista dell’evento co-op è ancora misterioso. Verranno invece aggiunti il Silver Rathalos e il Gold Rathian.

Insomma, una roadmap decisamente ricca di contenuti ed aggiornamenti quella di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che dopo il trailer di lancio è pronto per raggiungere gli scaffali di tutto il mondo. E voi che cosa ne pensate del titolo di Capcom? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!