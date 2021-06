Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, disponibile la demo!

In attesa dell’arrivo sul mercato previsto per il 9 luglio, Capcom ci fa provare Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin con una versione demo già disponibile su Nintendo Switch

Il successo di Monster Hunter Rise è indiscutibile, tanto quanto la qualità effettiva del titolo. Sono milioni le copie vendute dalla nuova iterazione della serie di Capcom, che ha saputo canalizzare l’attenzione sia dei fan di vecchia data del brand, sia di nuovi temerari che hanno deciso di tentare il brivido della caccia. L’azienda non si è però fermata qui e ha in uscita, il prossimo 9 luglio, anche il nuovo capitolo della serie di spin-off, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, in arrivo su Nintendo Switch e PC.

Nel gioco impersoneremo il nipote del leggendario Red e, per nostra fortuna, faremo schiudere un Razewing Ratha, mitica versione di Rathalos che potrebbe tranquillamente portare il mondo verso la catastrofe più assoluta. Dietro queste tranquille premesse si cela un’avventura sensazionale, un viaggio all’insegna della ricerca che ci porterà a vivere esperienze a metà tra l’incredibile e il terrificante. In occasione dell’uscita ormai vicinissima, Capcom ha anche rilasciato una versione di prova gratuita che potete attualmente trovare nel Nintendo eShop. L’azienda l’ha comunicato tramite il suo profilo ufficiale Twitter, con un post che vi lasciamo proprio qua sotto.

#MHStories2 Trial Version is now available in Europe! 🔥 It will continue to roll out on the Nintendo eShop around the globe on June 25th.

🥚 https://t.co/kGnHRWMs3E pic.twitter.com/P4Ui9juznz — Monster Hunter (@monsterhunter) June 25, 2021

Disponibile la demo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, prepariamoci a una nuova avventura!

La demo vi permetterà di personalizzare il vostro Rider, facendo quindi partire la prova proprio all’inizio dell’avventura. Tutti i progressi che otterrete in questa versione di prova saranno poi trasferibili in quella finale del titolo. Se siete giocatori anche di Monster Hunter Rise, otterrete un Kinship Talisman gratuito. La demo pesa 2.8 GB su Nintendo Switch e non ha alcuna modalità multiplayer locale o online. Un solo slot di salvataggio è disponibile attualmente, mentre la versione completa di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ne avrà tre. Potrete arrivare al livello 11 nella demo, ma giunti lì non otterrete alcun punto esperienza extra.

In ogni caso, come antipasto di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin questa demo sembra essere più che sufficiente. Vi ricordiamo che il gioco completo sarà disponibile su Nintendo Switch e PC a partire dal 9 luglio. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!