Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: tutti i dettagli sulle vendite

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è uscito da qualche settimana e Capcom ha fornito i primi dettagli sulle vendite

Dopo un impressionante debutto nelle classifiche di vendita fisiche del Regno Unito e in Giappone, Capcom ha fornito notizie più specifiche riguardo le vendite di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. In base a quanto dichiarato dal colosso giapponese dell’intrattenimento videoludico, il gioco ha superato già il milione di spedizioni totali e vendite digitali in tutto il mondo. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: il titolo permetterà alla serie di Capcom di raggiungere nuovi record di vendite?

Le vendite cumulative della serie hanno superato i 72 milioni al 31 marzo (intanto, come appena riferito, sono già state distribuite un milioni di copie di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin). Il nuovo gioco di ruolo della storica saga di Capcom potrebbe avere un impatto sulle vendite maggiore quando il totale viene aggiornato.

The numbers are in! Monster Hunter Stories 2 has shipped over 1 million units worldwide! Thank you, new Riders, for embarking on this adventure with us! ❤️ #MHStories2 pic.twitter.com/9OXaV1Saua — Monster Hunter (@monsterhunter) July 20, 2021

Uscito il 9 luglio per Nintendo Switch e PC, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin segue il discendente di Red (protagonista del primo gioco) che incontra una ragazza wyveriana di nome Ena. Ben presto, il protagonista è coinvolto nelle vicende di Razewing Ratha, un piccolo Rathalos dalle ali nere che si crede porti rovina al mondo. Il trio si imbarca in un’avventura piena di mistero quando compaiono misteriosi pozzi e decine di Rathalos scompaiono.

Per maggiori dettagli su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, date un’occhiata alla nostra anteprima qui. Il primo aggiornamento del titolo della serie è stato pubblicato la scorsa settimana, aggiungendo il Palamute di Monster Hunter Rise come nuovo mostro. Altre temibili creature, come annunciato in precedenza da Capcom, arricchiranno l’offerta contenutistica del gioco in questione nel corso dei prossimi mesi. Siete alle prime armi con questo gioco, allora, in questo caso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin in cui vi abbiamo spiegato per filo e per segno come iniziare al meglio l’avventura di cui Red è protagonista.

