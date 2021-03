Monster Hunter Rise: disponibile il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Capcom ha divulgato il trailer di lancio di Monster Hunter Rise, l’ultimo capitolo della popolare serie di RPG d’azione disponibile da oggi su Nintendo Switch

Vi avevamo già parlato delle nostre prime ed ottime impressioni su Monster Hunter Rise nella nostra anteprima, che potete trovare cliccando qui. Oggi, il nuovo capitolo dell’apprezzatissima serie di Capcom arriva in esclusiva su Nintendo Switch per trasportarvi di peso nel colorato villaggio di Kamura, in cui dovrete difendervi dalla Furia, una calamità che si avvicina sempre più rapidamente. Per superarla e sopravvivervi, durante i combattimenti potrete servirvi di nuovi compagni di caccia Palamute e della meccanica di abbrancamento “Insetto filo”. Oltre ad essere utili nei combattimenti, il Palamute potrà anche essere usato come mount ed essere cavalcato per inseguire rapidamente qualsiasi mostro in fuga e attraversare le mappe aperte.

Inoltre, in Mosnter Hunter Rise è stata introdotto un nuovo tipo di missione Furia in cui potrete combattere orde di enormi mostri, facendo squadra con i cittadini del villaggio di Kamura. Quest’ultimi potranno preparare le loro installazioni difensive e proteggere le barricate della roccaforte dalle ondate dei mostri invasori, inclusi eventuali mostri Apex. Introdotte anche nuove “Abilità scambio” per ogni arma man mano che proseguirete nel gioco. Vi lasciamo il fantastico trailer di lancio che Capcom ha rilasciato tramite comunicato stampa proprio qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Monster Hunter Rise!

Aggiornata anche la modalità multiplayer in Monster Hunter Rise, con l’aggiunta di nuove funzionalità per migliorare le cacce online. Il ridimensionamento dinamico della difficoltà per il multiplayer si regola automaticamente man mano che i nuovi giocatori entrano ed escono da una missione. Inoltre, aggiunta una nuova funzione “Connessione di Caccia” che consente di impostare tag opzionali da abbinare ad altri giocatori. Al termine di una missione in multiplayer, potrete anche inviare un “Mi piace” ad altri giocatori del loro gruppo e aumentare la probabilità di ritrovarsi nel matchmaking.

Capcom ha già annunciato che il nuovo capitolo del franchise sarà ampiamente supportato nel post-lancio, in modo completamente gratuito. Avete visto il trailer di lancio di Monster Hunter Rise? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! Inoltre, se volete acquistare chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!