Monster Hunter Rise Sunbreak: nuove informazioni in arrivo

Capcom conferma l’arrivo, nei prossimi mesi, di nuove informazioni su Monster Hunter Rise: Sunbreak. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio originale, durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, il grande DLC dedicato all’hunting game di Capcom è riuscito a catturare l’attenzione degli appassionati. Sappiamo però ancora piuttosto poco su Monster Hunter Rise: Sunbreak, e la software house, consapevole di ciò, ha promesso nelle scorse ore nuove informazioni per soddisfare la curiosità dei giocatori che attendono con ansia il DLC. Insomma, se siete cacciatori veterani o semplici novizi, a breve avrete l’opportunità di scoprire cosa vi aspetterà in questa nuova avventura.

presto nuove informazioni su Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise, l’ultimo capitolo della serie, ha riscosso un grande successo fin dalla sua uscita, pertanto non stupisce che i fan siano in trepidante attesa di nuove informazioni su Sunbreak. Va detto che alcuni contenuti presenti nella massiccia espansione, che si è mostrata nuovamente anche in occasione dei TGA, sono già stati rivelati, tuttavia la curiosità di scoprire più approfonditamente cosa ci aspetta in questa nuova avventura è sempre tanta. Sembra però che, con l’arrivo della bella stagione, potremo finalmente saperne di più.

Hunters, we know you’re itching for more #Sunbreak news… Stay tuned… Spring 2022! pic.twitter.com/01k8baeRpb — Monster Hunter (@monsterhunter) December 27, 2021

Nelle scorse ore infatti, gli sviluppatori hanno annunciato con un tweet che tanti nuovi dettagli in merito saranno rivelati durante la primavera 2022. Considerando l’uscita prevista per la stagione estiva, è molto probabile che nei prossimi mesi ci sarà quindi permesso di dare uno sguardo molto approfondito a questi ed altri contenuti. Al momento sappiamo che il DLC introdurrà, fra le altre cose, il tanto agognato Master Rank, nuovi (e vecchi) mostri da affrontare ed una nuova base di caccia dalla quale partire per le nostre missioni.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere quali altre novità vi aspettano in Sunbreak?