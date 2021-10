Monster Hunter Rise: il gioco e l’espansione Sunbreak non supporteranno il cross-play

Capcom ha confermato che le versioni Switch e PC di Monster Hunter Rise e la sua prossima espansione Sunbreak non offriranno funzionalità di cross-save o cross-play

Brutte notizie per chi puntava a giocare Monster Hunter Rise e la sua prossima espansione, Sunbreak, in cross-play tra PC e Switch. Il colosso nipponico Capcom ha dichiarato nelle ultime ore di aver valutato la possibilità di consentire ai giocatori di trasferire i dati di salvataggio tra le due versioni del gioco, oltre a supportare il gioco online tra le due piattaforme, entrambe funzionalità apparentemente molto richieste; tuttavia, sembrerebbe che l’esito di tali valutazioni sia stato negativo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Capcom: “Non siamo riusciti a implementare il cross-play e il cross-save in Monster Hunter Rise e Sunbreak”

Nelle ultime ore un portavoce di Capcom ha dichiarato quanto segue: “Abbiamo ascoltato le vostre richieste riguardo le funzionalità di cross-save e cross-play per Monster Hunter Rise e il DLC Sunbreak, ma sfortunatamente, dopo aver esaminato tutto il processo di sviluppo, abbiamo deciso che non siamo in grado di implementare queste opzioni. Come sempre apprezziamo il vostro continuo feedback e supporto”.

La versione PC di Monster Hunter Rise sarà rilasciata tramite Steam il 12 gennaio 2022, ma i giocatori potranno provarla quando verrà lanciata una demo questo mercoledì. Il gioco supporterà la risoluzione 4K e i monitor ultrawide, offrendo framerate “illimitato”, texture migliorate e controlli ottimizzati per tastiera e mouse.

Il titolo suddetto, che è il sesto capitolo principale della serie, è stato rilasciato per Switch a marzo 2021. Capcom ha affermato la scorsa settimana di averne distribuito oltre 7,5 milioni di unità in tutto il mondo. All’inizio di questo mese, il publisher ha annunciato Monster Hunter Rise: Sunbreak, una “enorme espansione” prevista per il rilascio nebbll’estate del 2022 che includerà nuove storie, location e mostri da cacciare, oltre a nuove azioni di caccia e gradi per il vostro cacciatore.

Capcom ha recentemente affermato che intende fare del PC la sua “piattaforma principale” nei prossimi anni. Il mese scorso, il direttore operativo del colosso nipponico, Haruhiro Tsujimoto, ha dichiarato che Capcom “si concentrerà principalmente sul software per PC” in futuro. Il dirigente ha indicato che Capcom spera di aumentare le vendite di software per PC al punto che la piattaforma rappresenti la metà di tutte le sue vendite entro la fine del prossimo anno.

