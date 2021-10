Monster Hunter Rise su PC si mostra con un gameplay trailer!

Capcom ha mostrato un nuovo gameplay trailer, della durata di circa 9 minuti, della versione PC di Monster Hunter Rise

Nel corso della conferenza Capcom andata in onda sul palco del Tokyo Game Show 2021, è stata presentata la tanto attesa versione PC di Monster Hunter Rise. Vociferata già nello scorso febbraio, si era andata un po’ perdendo nella valanga di voci e rumor riguardanti il sempreverde franchise di cacciatori di mostri. Finalmente sappiamo che Rise arriverà su Personal Computer il prossimo 12 gennaio 2022, e che Capcom ha già previsto una versione di prova gratuita a partire dal prossimo 13 ottobre, ottenibile tramite Steam. Infine, nel corso della prossima estate arriverà Sunbreak, una corposa espansione che aggiungerà Malzeno, un nuovo Elder Dragon, una nuova porzione di storia ed aree aggiuntive da esplorare.

La versione PC di Monster Hunter Rise includerà ovviamente diversi miglioramenti grafici rispetto alla controparte Nintendo Switch (trovate la nostra recensione cliccando qui!). A partire dal supporto al 4K e dalle texture in alta risoluzione, Capcom ha già annunciato che sarà disponibile anche il framerate sbloccato e il supporto ai monitor 21:9 ultrawide. Oltre che, ovviamente, alla possibilità di giocare con mouse e tastiera. Recentemente, l’azienda ha anche mostrato un gameplay trailer di ben nove minuti della versione PC di Rise, che trovate proprio qua sotto.

Vediamo insieme il gameplay trailer di Monster Hunter Rise su PC!

Il trailer è stato diffuso in esclusiva da IGN Giappone e mostra una lunga sequenza di gameplay con combattimenti in pieno stile Monster Hunter. Le migliorie rispetto alla versione per Switch sono già ampiamente visibili e ammettiamo di non vedere l’ora di poterci mettere ufficialmente le mani sopra!

Avete visto il gameplay trailer di Monster Hunter Rise nella sua versione PC? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!