Monster Hunter Rise: svelati i requisiti della versione PC

Con la rivelazione del porting di Monster Hunter Rise su PC, inizialmente esclusiva per Switch, i fan di Monster Hunter sono rimasti estasiati dalla notizia, attendendo i requisiti necessari per giocarla

Su PC è già da tempo disponibile Monster Hunter World, titolo che ha ottenuto un enorme successo su tutte le console in cui ha visto la propria uscita. Il gioco è riuscito a mantenere alto il numero di giocatori grazie alle costanti espansioni, eventi ed aggiornamenti che vengono propinati periodicamente alla community. Ma per il pubblico che necessita di novità, Capcom ha deciso di portare l’esclusiva per la nuova console Nintendo anche su PC, mostrando come sia realmente interessata al mercato dei videogiochi su computer.

Ben presto, il titolo arriverà sulla piattaforma Steam, sfavorendo quindi l’utilizzo di emulatori, che potrebbero richiedere una macchina più performante. Diciamo ciò poiché Monster Hunter Rise, essendo un titolo Nintendo Switch, non possiede requisiti troppo elevati e dovrebbe essere alla portata della maggior parte di computer Desktop e portatili dai 600-700 euro. Il gioco sarà rilasciato il 12 luglio 2022, mentre dal 13 ottobre 2021 sarà disponibile la demo del gioco. Inoltre, saranno implementati il 4K, ottimizzazione del frame rate, controlli e texture, e la funzione chat vocale, oltre a nuovi contenuti esclusivi per PC.

Annunciati i requisiti PC di Monster Hunter Rise: per il periodo, una fortuna

Tra i requisiti minimi di Monster Hunter Rise, troviamo:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU: Intel Corei3-4130 o i53460 | AMD FX-6100;

Intel Corei3-4130 o i53460 | AMD FX-6100; RAM: 8GB;

8GB; GPU: Nvidia GeForce GT 1030 (DDR4) | AMD Radeon RX 550;

Nvidia GeForce GT 1030 (DDR4) | AMD Radeon RX 550; Spazio Necessario: 23GB.

Ecco invece i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit;

Windows 10 64-bit; CPU: Intel Core i5-4460 | AMD FX-8300

Intel Core i5-4460 | AMD FX-8300 RAM: 8 GB;

8 GB; GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)

Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB) Spazio Necessario: 23GB.

Come mostrato attraverso l’elenco appena fatto dei requisiti, non serviranno PC troppo recenti per far girare Monster Hunter Rise, e potremo quindi goderci un altro titolo della serie senza troppe preoccupazioni, soprattutto in questo persistente periodo di mancanza di componenti nuovi. Per ulteriori notizie ed aggiornamenti in fatto di videogiochi, continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK, mentre se vi interessano nuovi giochi ad un buon prezzo, visitate lo store di Instant Gaming.