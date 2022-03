Monster Hunter Rise: il gioco sarà in prova gratis su Switch

Dopo aver riscosso un ottimo successo di vendite, approdando poi su PC soltanto lo scorso gennaio (trovate qui la nostra recensione della versione PC del gioco), Monster Hunter: Rise sarà ufficialmente disponibile gratis per una settimana su Nintendo Switch. Il celebre hunting game di Capcom si prepara così per accogliere i giocatori di tutto il mondo che vorranno provare a tuffarsi nell’ultima incarnazione della serie, grazie alla versione di prova gratuita disponibile per tutti gli iscritti al Nintendo Switch Online. La caccia è ufficialmente aperta, siete pronti?

Annunciato ufficialmente nelle scorse ore con un tweet sul profilo ufficiale del gioco, Monster Hunter: Rise sarà disponibile gratis per una settimana, su Nintendo Switch. Il titolo infatti sarà giocabile gratuitamente per ben sette giorni, a partire dal prossimo 11 marzo, con la prova che si concluderà il 17 dello stesso mese. In questo lasso di tempo tutti gli utenti iscritti al programma Nintendo Switch Online potranno giocare gratuitamente l’ultimo capitolo di questa celebre saga, prendendo anche parte ad uno speciale evento che avrà luogo il 15 marzo, proprio in occasione di questa prova.

The hit Action RPG Monster Hunter Rise is better than ever!

With tons of quests, epic monster battles and ways to hunt, there's never been a better time to jump in!

Play #MHRise for free with the #NintendoSwitch Online Game Trial (March 11 – 17) pic.twitter.com/ixXG70Ffv9

— Monster Hunter (@monsterhunter) March 8, 2022