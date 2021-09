Mojang: possibili due progetti nuovi di Minecraft

Jez Corden, giornalista noto per i leak clamorosi che spesso svela attraverso i suoi articoli, scrive stavolta a proposito di Mojang, e di due possibili nuovi progetti di Minecraft

Su Windows Central, Jez Corden scrive in un articolo pieno di nostalgia riguardo a due nuovi progetti Minecraft da parte di Mojang, affermando anche il suo apprezzamento per lo stile pixel art dei videogiochi anni 90, presenti su console come il Master System, il Super Nintendo e così via. Ma Corden non è l’unico a condividere questa passione: anzi, nonostante l’epoca caratterizzata dal fotorealismo e ad un’ossessione verso effetti di luce sempre più impeccabili, rimangono numerosi i gamer che prediligono giochi “pixelosi” e dalle meccaniche familiari, spesso tipiche dei giochi di venti anni fa.

Lo sperimentalismo di Mojang nei due progetti Minecraft

Effettivamente, il successo di Minecraft fu anche grazie al fatto che rispose ai sentimenti sinora ricercati dai giocatori. L’universo di Minecraft si presentò variopinto ma semplice, totalmente costituito da blocchi, e che poneva il giocatore come unica entità senziente ed in grado di sfruttare il mondo come più gli piaceva. Negli anni successivi all’acquisizione di Mojang a da parte di Microsoft nel 2014, furono ideati due progetti rientranti nell’universo Minecraft ma che esploravano generi differenti, attraverso dei nuovi videogiochi spin-off in collaborazione con Telltale Games, creando Minecraft Story Mode ed un dungeon crawler isometrico, chiamato Minecraft Dungeons.

Mojang spesso condivide su Instagram delle pixel art ispirate a Minecraft, che mostrano il gioco da una prospettiva tipica di quella in un NES o un Game Boy: è da qui che Corden inizia ad ipotizzare un Minecraft in chiave simile a Stardew Valley, fondato su meccaniche di coltivazione e costruzione, ed uno stile di combattimento che verterebbe sulla visuale dall’alto con le classiche armi del gioco. O ancora, un RPG nel quale si collezionano degli esserini, che vanno a formare un team con il quale sfidare i propri nemici. Oppure anche un platformer a scorrimento laterale.

Al termine di queste digressioni, basate su concept art che portano alla mente un Minecraft in stile Terraria, Jez Corden conclude l’articolo con una rivelazione: secondo delle fonti sicure da Mojang, arriverà altro Minecraft. Dovrebbero esserci infatti almeno due progetti di Minecraft del tutto nuovi e sviluppati da Mojang, Tuttavia, Corden non ha idea di come siano.

