Mobile Suit Gundam Battle Operation 2: disponibili nuovi eventi per il terzo anniversario

Il terzo anniversario di Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 permetterà ai giocatori di divertirsi con tanti nuovi eventi e non solo

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 è un noto gioco multiplayer 6v6 di Gundam sviluppato e pubblicato da Bandai Namco. Inizialmente il titolo venne rilasciato solamente per PS4, ma successivamente venne pubblicata anche una versione per PS5. Nonostante il lancio di Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 risalga ormai a tanti anni fa, il titolo continua ad essere giocato da molti fan e in occasione del terzo anniversario tutti i giocatori avranno l’occasione di partecipare a nuovi eventi e non solo.

Eventi divertenti e splendide ricompense per l’anniversario di Battle Operation 2

Sia sulla Terra che nello spazio, Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 consente di utilizzare i propri Mobile Suit per sbarazzarsi degli avversari. I giocatori dovranno combattere per la sopravvivenza in intense battaglie online 6 contro 6 con utenti di tutto il mondo. Le battaglie di fanteria in Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 aggiungono una nuova dimensione ai combattimenti del gioco, dando ai piloti la possibilità di partecipare alle battaglie accanto ai mecha, posizionare bombe nelle basi nemiche o richiedere fuoco di supporto per cercare di decidere le sorti della battaglia a proprio favore. Inoltre, i Mobile Suit personalizzabili offrono ai giocatori l’opportunità di migliorare i propri mecha preferiti utilizzando i DP guadagnati in battaglia.

Ora il titolo celebra finalmente il suo terzo anniversario, portando tanti nuovi contenuti ai giocatori. Con una nuova sequenza d’apertura e nuovi eventi di gioco, la celebrazione dell’anniversario di quest’anno include anche una nuova rarità a quattro stelle per i Mobile Suit, estrazioni gratuite settimanali, nuove missioni a tempo limitato, ricompense per l’aumento di livello dei clan, ricompense d’accesso, rifornimenti arricchiti e molto altro. L’evento è giocabile già da questo momento e durerà fino al 26 agosto 2021.

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 è disponibile ora per PS4 e PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.