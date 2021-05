Mirror’s Edge: un nuovo capitolo non è in sviluppo presso EA Motive

Tra i titoli attualmente in lavorazione presso Motive, lo studio EA responsabile di Star Wars: Squadrons, non figura il vociferato nuovo capitolo di Mirror’s Edge

Sul finire dello scorso anno, il team EA Motive, che in tempi recenti ha dato alla luce il riuscito Star War: Squadrons, aveva confermato di essere al lavoro su di un certo numero di nuovi progetti non ancora annunciati, sebbene nessuno di questi fosse legato al popolare franchise della loro ultima produzione. Le parole dello studio erano state seguite da alcune affermazioni del solito Jeff Grubb, il quale aveva anticipato che i lavori in questioni avrebbero coinvolto anche una storica IP di EA, che avrebbe fatto la felicità dei fan, sollevando un polverone attorno al nome di Mirror’s Edge.

Un nuovo Mirror’s Edge non è in lavorazione presso EA Motive

A partire dalle parole di Grubb, il popolo dei fan aveva iniziato a far rimbalzare per la rete più e più volte proprio il nome di Mirror’s Edge, saga che è attualmente ferma al reboot che risponde al nome di Catalyst, datato oramai 2016. A dispetto delle speranze dei sostenitori delle avventure di Faith, però, pare proprio che i ragazzi di EA Motive non stiano sviluppando un nuovo episodio del franchise, ed a confermare il tutto è stato proprio lo stesso Grubb.

Il giornalista, nel corso di una chiacchierata tenuta recentemente durante il podcast GamesBeat Decides, ha sì ribadito come il team sia attualmente alle prese con lo sviluppo di un nuovo capitolo di una storica IP di EA, ma anche aggiunto che non si tratti del gioco atteso dai fan. Grubb ha inoltre aggiunto che il titolo in questione, con tutta probabilità, non sarà mostrato durante l’EA Play Live del prossimo Luglio.

A questo punto è lecito chiedersi a quale popolare IP stia lavorando il team di sviluppo e, in tal senso, le speranze adesso sembrerebbero essere virate in direzione di Dead Space (il cui creatore ha recentemente annunciato The Callisto Protocol). Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi. Se nel mentre vi interessa incrociare nuovamente il pad con Faith, perchè non date un’occhiata sulle pagine di Instant Gaming?