Minecraft arriva su Game Pass per PC con un bundle speciale

Mojang ha annunciato, durante il Minecraft Live 2021, l’arrivo del titolo ormai diventato cult anche su Xbox Game Pass per PC, tramite un bundle speciale e inedito

L’universo di Minecraft è qualcosa di ormai gargantuesco ed in continua espansione. Non è difficile considerare il titolo di Mojang uno dei più remunerativi e conosciuti di tutta la storia videoludica recente, sicuramente sul podio se si parla di videogiochi sandbox. L’azienda si avvia verso nuovi progetti del franchise, mentre il titolo “base” continua a ricevere aggiornamenti e a veder espandere il mondo delle mod su PC. C’è però una cosa che agli utenti PC è sempre mancata ed in modo anche piuttosto inspiegabile: la presenza del titolo su Game Pass. Un qualcosa che è destinato a cambiare molto presto!

Nel corso del Minecraft Live 2021, Mojang ha infatti annunciato l’arrivo del suo colossal su Game Pass per PC. Su console è già disponibile da tempo, in realtà, ma a partire dal 2 novembre potrete scaricare gratuitamente Minecraft se siete abbonati al servizio di Microsoft. La cosa interessante è che il titolo sarà disponibile in uno speciale bundle che Mojang non aveva mai creato, finora.

Minecraft arriva anche su Game Pass per PC: scopriamo insieme il bundle speciale messo in piedi da Mojang!

Minecraft sarà infatti disponibile in un bundle che includerà, in un solo launcher, entrambe le versioni Java e Bedrock. Le due si differenziano in diversi aspetti, sia prettamente ludici come il supporto a mod diversificate, variazioni nel posizionamento dei blocchi e delle interazioni con gli oggetti del mondo di gioco, sia per alcune funzionalità. Ad esempio, la versione Bedrock è l’unica a supportare il crossplay con le console e i dispositivi mobile. A partire dal 2 novembre, se siete abbonati al Game Pass, potrete ottenere entrambe le versioni e scambiarle direttamente dallo stesso launcher.

Tutto qua, Minecraft sarà gratuito per gli abbonati al Game Pass su PC a partire dal prossimo 2 novembre. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!