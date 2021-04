Miitopia: disponibile la Demo sul Nintendo eShop

Annunciato lo scorso febbraio e disponibile da fine maggio, l’esclusiva per Nintendo Switch Miitopia ha visto arrivare una demo gratuita sul Nintendo eShop per presentarlo al pubblico

Miitopia è un adorabile RPG sviluppato e pubblicato da Nintendo uscito originariamente su Nintendo 3DS nel 2016 (prima in Giappone, l’anno dopo in tutto il resto del mondo). Nel corso del Nintendo Direct di febbraio, l’azienda ne ha annunciata una nuova versione, o per meglio dire una vera e propria remastered, che arriverà in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 21 maggio. Nel gioco, dovremo impersonare (letteralmente!) i nostri Mii e prendere parte ad un’avventura il cui solo e unico scopo è quello di sconfiggere il Signore Oscuro.

Nelle scorse ore, Nintendo ne ha rilasciato una demo gratuita direttamente scaricabile dall’eShop. La versione di prova vi permetterà di provare il titolo nelle sue prime ore di gioco, dandovi accesso alla prima area e consentendovi di personalizzare sin da subito i vostri Mii. Se siete abbonati al Nintendo Switch Online, inoltre, potrete condividere i vostri Mii con gli amici e scaricare i loro. Non solo, potrete anche effettuare il download di personaggi popolari nel gioco originale del 2017.

Da oggi potete provare Miitopia con una demo gratuita!

Proprio come per quel che era la versione per Nintendo 3DS, i Mii potranno instaurare rapporti gli uni con gli altri. Questa componente non andrà solo a costituire la parte da dating sim e life sim, ma le interazioni con gli altri personaggi andrà a mutare le loro abilità e il loro modo di combattere. Nintendo ha anche affermato che i progressi della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo, che uscirà come abbiamo detto il 21 maggio a 49.99€. Stesso giorno in cui arriverà anche il nuovo colore di Nintendo Switch Lite!

Vi ricordiamo quindi che la demo di Miitopia è già disponibile per il download gratuito dal Nintendo eShop. Che cosa ne pensate del titolo? Siete curiosi di provarlo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!