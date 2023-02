Mighty DOOM: annunciata la data d’uscita

Mighty DOOM, il nuovo adorabile sparatutto a scorrimento dall’alto ha una data d’uscita. Ve ne parliamo in questo articolo

Bethesda ha annunciato la data d’uscita di Mighty DOOM, lo sparatutto dall’alto a tocco singolo adorabilmente violento ideato da Alpha Dog Studios con protagonista il nuovissimo Mini Slayer: 21 marzo 2023. Disponibile da subito per la preregistrazione, Mighty DOOM è un gioco free-to-play in cui i giocatori dovranno farsi strada correndo e sparando tra orde di demoni adorabilmente violenti, livelli iconici e boss impegnativi. Potete già preregistrarvi qui.

Mighty DOOM: data d’uscita e tutti i dettagli del nuovo sparatutto mobile a scorrimento dall’alto

Chiunque giocherà a Mighty DOOM tra la data d’uscita (21 marzo 2023) e il 20 aprile 2023 riceverà il pacchetto Mini Slayer con equipaggiamento gratis e skin armi esclusive, tra cui:

Skin arma cannone pesante Barone infernale

Skin arma lanciarazzi Cacodemone

3 chiavi equipaggiamento

1 chiave arma

80 cristalli

Nel nuovo titolo mobile giocherete nei panni del Mini Slayer, un nuovo personaggio in miniatura ma potentissimo basato sul leggendario DOOM Slayer. Quando un’ondata di energia sconosciuta investe una fabbrica di giocattoli Gibbo, il Mini Slayer prende vita e viene trasportato in una dimensione alternativa. La sua missione? Sterminare qualsiasi demone si frapponga tra lui e Daisy, la sua coniglietta rapita.

Potrete scatenare tutta la potenza del Mini Slayer e massacrare migliaia di demoni in questo sparatutto dall’alto adorabilmente violento e adrenalinico. Imbracciate armi leggendarie, equipaggiamento potenziato e potenti abilità mentre sfruttate i vostri riflessi per sparare, schivare e sterminare con uccisioni epiche ondate su ondate di forze demoniache.

Se cadete in battaglia, rialzatevi e continuate a combattere salendo di livello, potenziando le vostre armi e il vostro equipaggiamento trovando nuove combinazioni di abilità per sopraffare e annientare le orde demoniache.

Scoprite l’originale “universo animato di DOOM“, una realtà alternativa dell’universo di DOOM ispirata ai giocattoli da collezione di DOOM Eternal. Adorabili dettagli sanguinolenti e tanta violenza animata vi aspettano nella guerra infinita contro l’Inferno e i suoi demoni. Per i membri dello Slayers Club – I membri riceveranno una skin Mini Slayer esclusiva a tema Slayers Club in Mighty DOOM all’uscita del gioco. Per riceverla, vi basta accedere al gioco e collegarlo al vostro account Bethesda.net/Slayers Club.

Cosa ne pensate di queste novità? Parlatecene nei commenti. Restate sintonizzati con noi di tuttoteK per tutti gli aggiornamenti e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.