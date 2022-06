Microsoft: annunciato un secondo Showcase Xbox e Bethesda

Microsoft ha annunciato un nuovo evento che si terrà dopo L’Xbox e Bethesda Games Showcase, ecco i dettagli su orario e data

L’Xbox e Bethesda Games Showcase andrà in onda alla fine di questa settimana e ora è stata confermata una seconda presentazione per il 14 giugno. Questa domenica, 12 giugno, la vetrina virtuale videoludica targata Microsoft e Bethesda probabilmente mostrerà “in azione” alcuni importanti titoli che abbiamo già visto, oltre a rivelarne di nuovi di zecca. E ora, come rivelato sul blog Xbox, un altro evento della durata di 90 minuti il ​​14 giugno avrà ancora più trailer, oltre a uno sguardo più approfondito ad alcuni dei nuovi annunci.

Microsoft: “Approfondiremo i titoli mostrati all’Xbox e Bethesda Games Showcase nell’evento del 14 giugno”

“Restate sintonizzati per l’Xbox Games Showcase Extended il 14 giugno alle ore 19:00: condivideremo nuovi trailer, daremo uno sguardo più approfondito alle notizie dall’Xbox & Bethesda Games Showcase e parleremo direttamente con alcuni dei creatori dei vostri giochi preferiti”, si legge nel post sul blog ufficiale di Xbox del colosso di Redmond.

Ovviamente non sappiamo con certezza quali giochi verranno mostrati alla presentazione, ma sembra che Microsoft stia prendendo una direzione in qualche modo simile a quella della Nintendo Treehouse con questa presentazione “secondaria”.

Entrambi gli eventi saranno disponibili sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Xbox, disponibili per lo streaming in una gamma piuttosto ampia di differenti lingue. Finora non è stato confermato alcun titolo agli eventi, quindi ci saranno molte sorprese a tutto tondo. Sul fronte Bethesda, sia Starfield che Redfall sono stati posticipati al 2023, ma c’è ancora la possibilità che uno dei due possa essere mostrato nelle occasioni succitate.

Potrebbe mostrarsi ovviamente anche il nuovo Fable di Playground Games, ma non è attualmente noto quanto questo titolo sia avanti nello sviluppo. Crystal Dynamic sta anche lavorando a un “AAAA”, qualunque cosa significhi.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.