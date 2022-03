Microsoft: per Phil Spencer un gioco Xbox non “deve” essere su Game Pass

Secondo Phil Spencer di Microsoft, un titolo non deve per forza arrivare su Game Pass per vendere sulle console della famiglia Xbox

Con il servizio Xbox Game Pass, è naturale chiedersi se un titolo in formato fisico possa avere qualche possibilità sulle console di casa Microsoft: per la gioia degli amanti di dischi e confezioni, Phil Spencer ha voluto dissipare ogni dubbio in merito. Durante una conferenza con la collega Sarah Bond, l’ambasciatore delle console in verde ha ammesso di ricevere da tanti sviluppatori la stessa domanda. A che pro, del resto, spedire copie fisiche di qualsiasi videogioco, quando prima o poi (e, nel caso dei titoli first-party, permanentemente) farà capolino sul servizio in abbonamento del titano di giada? Un dubbio, questo, legittimato dalla sempre più tangibile possibilità di concorrenza.

Xbox Game Pass: non per forza, parola di Phil Spencer di Microsoft

“Voglio chiarire alla gente”, ha esordito Phil Spencer, “che per noi di Xbox qui non c’è un [singolo] modello di business vincente”, alludendo ai dubbi che aleggiano sul Game Pass targato Microsoft. Apparentemente, non è un dubbio a senso unico: “Gli sviluppatori mi chiedono spesso, se non sono incluso nell’abbonamento, sono finito su questa piattaforma?” Stando al rampollo della croce smeraldo, le cose non stanno affatto così. “Noi guardiamo il mercato fisico e lo consideriamo una parte vitale dei nostri bilanci conclusivi. Ed è qualcosa in cui investiamo fondi consistenti per dare ulteriore spazio agli sviluppatori.”

Il servizio ha fatto il suo esordio nell’estate di cinque anni fa, e oggi con i suoi oltre 25 milioni di utenti è diventato il fulcro del business videoludico della “Grande M”. I membri hanno accesso ad oltre 100 titoli, compresi tutti i titoli di prime parti al lancio. I risultati, secondo Satya Nadella di Microsoft, vedono gli iscritti giocare al 40% di giochi in più, spendendo il 50% degli altri giocatori. Stando a Spencer, Microsoft intende supportare ancora i modelli di business più disparati. “È qui che ci distinguiamo da altri media […], in cui spesso le strategie si limitano all’unica che funziona.” Il discorso si è concluso enfatizzando sulla forza di ogni singolo modello, screditando la supremazia di un singolo modo di essere fan di Xbox.

Ora sta a voi dirci la vostra: anche per voi "La scelta sta al giocatore", o non credete che "C'è chi vuole comprare ogni nostro singolo gioco e farsi la propria libreria"?