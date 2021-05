Microsoft: conferma il supporto per lo sviluppo di giochi per PC

Fin dalla creazione di Windows, Microsoft si è impegnata per quattro decenni ad ascoltare e imparare le necessità dei giocatori e degli sviluppatori di giochi per PC

Negli ultimi 18 mesi, sono stati rilasciati grandi giochi per PC come la serie di Age of Empires, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons e Microsoft Flight Simulator. Autentiche perle del panorama videoludico che hanno tenuto incollati alla sedia ed allo schermo migliaia di giocatori, ma passiamo ora alle novità.

Microsoft: tante novità per i possessori PC

In attesa di conoscere i prossimi titoli per PC come, ad esempio, il tanto atteso Age of Empires IV, Microsoft ha voluto ripercorrere il suo lungo viaggio e indicare i prossimi passi che compirà lungo il suo cammino.

Oggi, Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, ha pubblicato un post su Xbox Wire sui continui investimenti dell’azienda americana nei confronti dell’ecosistema di giochi per il computer e sul lavoro che l’azienda ha fatto recentemente per sostenere gli sviluppatori e la community.

Inoltre, tramite un post su LinkedIn, Sarah Bond, Head of Game Creator Experiences and Ecosystem, ha parlato del lavoro che l’azienda sta facendo per permettere agli sviluppatori di realizzare le loro ambizioni creative e di pubblicare incredibili titoli per computer.

Tra le novità di oggi, è stato annunciato un cross-play e cross-progression per il multiplayer di Halo Infinite. Inoltre Halo: The Master Chief Collection ha raggiunto oltre 10 milioni di giocatori dal suo lancio su Xbox Game Pass per computer e, a partire dal primo agosto, la quota dei ricavi netti delle vendite per gli sviluppatori dei giochi per computer sullo Store aumenterà dal 70% all’88%.

