Xbox: Microsoft mira alle acquisizioni di studi per nuovi giochi social e casual

Il capo della sezione gaming di Microsoft, Phil Spencer, esprime l’intenzione della compagnia di fare acquisizioni per creare nuovi giochi in grado di ampliare il proprio pubblico

Microsoft ha da tempo iniziato una campagna aggressiva riguardo le acquisizioni all’interno dell’industria videoludica, con l’obiettivo di poter portare nuovi giochi alla propria utenza Xbox. Nonostante siano state fatte varie conquiste, come l’ottenimento di ZeniMax, giorni fa Phil Spencer ha dichiarato al Wall Street Journal come la compagnia abbia ancora molti studi nel suo mirino, essendo sempre alla ricerca di potenziali talenti che siano il linea con la loro strategia. Nelle recenti dichiarazioni riportate da Bloomberg, Spencer ha inoltre aggiunto che adesso l’azienda stia puntando verso sviluppatori presenti nel mondo dei videogiochi più di tipo social e casual.

Le acquisizioni di Microsoft ed il genere di nuovi giochi a cui essa punta

Phil Spencer afferma che, pensando a Microsoft e all’ecosistema Xbox, alcuni dei giochi che vengono in mente come prima cosa sono Minecraft, Roblox, FIFA e Fortnite; nonostante ciò, egli sostiene sia necessario investire ulteriormente verso gli sviluppatori presenti sul mercato che danno luogo a nuovi giochi, dai contenuti più social e casual, poiché in questi settori la compagnia possiede ancora molte ambizioni da portare a compimento. Già ad ottobre dello scorso anno il capo di Xbox aveva fatto una dichiarazione del genere. Un ambiente ben strutturato di acquisizioni nel settore gaming è importante per compagnie come Microsoft, alla ricerca del contenuto più adatto, ed è anche utile per supportare la confluenza di creatori innovativi, per la produzione di nuovi giochi.

Negli ultimi sette anni l’azienda ha speso più di 10 miliardi di dollari nell’acquisto di studi videoludici, tra cui la Mojang di Minecraft e la stessa Bethesda. Spencer pensa che parte del creare uno studio sia anche poterne uscire finanziariamente, riconoscerne i rischi avuti e poter osservarne i benefici: si tratta di un’economia di creatori dal doppio volto, dove essi si trovano a dare origine a nuovi team, osare tentare nuovi approcci, vederne il completamento e diventare poi parte di qualcosa di più grande. Parlando inoltre della mancanza di chip per la produzione di altre console, pare che Microsoft stia cercando dei modi per rendere più geograficamente diversificati i luoghi in cui l’hardware viene prodotto, per evitare nuovamente questo tipo di problemi in futuro.

