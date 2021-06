E3 2021: Microsoft potrebbe annunciare l’acquisizione di uno studio

Secondo una indiscrezione, Microsoft sfrutterà il proprio panel presso l’E3 2021 per annunciare l’acquisizione di un nuovo studio di sviluppo di videogiochi. L’azienda di proprietà di Bill Gates non è certo nuova a questo tipo di operazioni: solo di recente ha ultimato l’acquisizione di Bethesda e, anche da prima dell’uscita di queste voci, era risaputo che fosse alla ricerca di altre realtà da integrare nel proprio sistema.

Il rumour che vuole Microsoft essere pronta ad annunciare l’acquisizione di uno studio durante il prossimo E3, che avrà inizio il 13 Giugno, arriva dall’account Twitter del giornalista di settore Jez Corden. Quest’ultimo, in un primo momento, si era limitato a rispondere a una domanda affermando che, secondo quanto a lui riferito da fonti attendibili, esisteva una buona possibilità che Microsoft annunciasse almeno una acquisizione durante la propria conferenza. Quando le sue parole, anche grazie al re-tweet di un altro utente, hanno raggiunto un pubblico decisamente ampio, Corden ha specificato di non avere prove definitive al riguardo, ma ha comunque ribadito di ritenere molto probabile l’annuncio.

Lol didn't intend for those comments to go far and wide. But no I wouldn't be surprised if there was an acquisition, but I have no hard evidence yet (yall know I like my evidence).

— Jez Corden (@JezCorden) June 6, 2021