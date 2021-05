Microids: svelati nuovi dettagli su The Smurfs, il gioco dei Puffi

Tramite comunicato stampa, Microids e IMPS hanno svelato alcuni nuovi dettagli su The Smurfs – Mission Vileaf, il nuovo videogioco sviluppato da OSome Studio dedicato ai Puffi

La recente uscita di Oddworld: Soulstorm (qui trovate la nostra recensione!) non ha fatto minimamente rallentare Microids con le sue produzioni “minori”. Dopo Beyond a Steel Sky su console e l’annuncio del videogioco dedicato a Marsupilami, anche in questo caso parliamo di un titolo volutamente indirizzato ai più piccoli. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha infatti divulgato nuove informazioni su The Smurfs – Mission Vileaf, il nuovo titolo sviluppato da OSome Studio (autori di Asterix & Obelix XXL Remastered e Asterix & Obelix XXL 3 – The Crystal Menhir) in uscita il 25 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. The Smurfs è un action-adventure in 3D, ambientato ovviamente nel magico mondo dei Puffi.

Gargamella, nel suo oscuro laboratorio, è venuto a conoscenza della formula magica per creare una pianta malvagia, chiamata per l’appunto Vileaf. Da questa pianta nascono i semi “Viletrap”, che possono attirare i Puffi e imprigionarli in trappole vegetali, ma sono anche altamente tossiche per la foresta, specialmente per i campi di salsapariglia. Grande Puffo ha quindi deciso di chiamare a raccolta tutti i Puffi, per aiutarlo a trovare gli ingredienti necessari a realizzare l’antidoto più potente per sradicare il Vileaf una volta per tutte.

La squadra dei Puffi sarà composta da Puffetta, Puffo Forzuto, Puffo Quattrocchi e Puffo Chef, tutti ovviamente giocabili, aiutati dallo strumento Smurfizer. Quest’ultimo è una straordinaria invenzione del Puffo Tuttofare che permette ai nostri eroi di sbarazzarsi dei nemici che incontrano, così come di curare le piante colpite dal Vileaf. Que’starma faciliterà l’esplorazione dei nostri puffi attraverso i diversi ambienti del gioco, dalla foresta alle paludi fino a quello più pericoloso di tutti: il laboratorio di Gargamella!

Microids ha promesso di svelare ulteriori dettagli nei prossimi mesi su The Smurfs – Mission Vileaf.