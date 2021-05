Microids annuncia Marsupilami: Hoobadventure, Houba Houba!

Tramite comunicato stampa, Microids ha annunciato la data d’uscita di Marsupilami: Hoobadventure, il titolo dedicato alla famosa serie di fumetti francese

Dopo la pubblicazione di Oddworld: Soulstorm (trovate la nostra recensione qui!) e l’annuncio di Beyond a Steel Sky su console, Microids torna ad essere editore di un titolo votato principalmente ad un pubblico più giovane. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha infatti annunciato l’arrivo di Marsupilami: Hoobadventure, una nuovissima avventura che porterà i più giovani, ma anche le loro famiglie, a calarsi nei panni dei tre Marsupilami della foresta della Palombia. I loro nomi sono Punch, Twister e Hope e le loro vite prenderanno una drastica svolta quando accidentalmente apriranno un sarcofago, liberando un misterioso fantasma che maledirà tutti gli animali.

I tre protagonisti sono ovviamente immuni alla maledizione e decidono di trovare il fantasma, annullare il maleficio e vivere, nel mentre, un’indimenticabile avventura. Il titolo è ispirato ai fumetti creati dall’artista francese André Franquin ed è un platform in 2.5D che vi porterà a vivere un coloratissimo viaggio attraverso la giungla, passando per una città sulla costa del continente centroamericano e persino per un tempio abbandonato. Pur essendo ovviamente rivolto ad un pubblico più giovane, potrà comunque essere apprezzato dai fan di ogni età della serie animata e dei fumetti.

Microids annuncia Marsupilami: Hoobadventure su tutte le piattaforme!

Microids ha anche annunciato tutte le edizioni speciali in cui uscirà il gioco. La Tropical Edition di Marsupilami Hoobadventure conterrà, oltre al gioco base, due sticker e un segnaporta. La Collector’s Edition, invece, avrà oltre al contenuto della Tropical Edition anche una statuetta di Marsupilami di 14 cm. Il gioco è sviluppato da Ocellus Studio.

Microids ha anche annunciato, in coda al comunicato stampa, che Marsupilami: Hoobadventure sarà disponibile dal 16 novembre 2021 su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC, e sarà inoltre retrocompatibile per PS5 e Xbox Series X | S. Conoscevate questa serie di fumetti francese? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!