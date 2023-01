Metroid Prime 4: che sia finalmente la volta buona?

I fan di lunga data delle avventure di Samus Aran hanno nel cuore Metroid Prime, ma il benedetto 4 ancora si sta facendo attendere, fino ad ora

Era il 1986 quando tutto ebbe inizio su NES, il primo capitolo è presente anche sulla versione mini, ma per arrivare fino a Metroid Prime, ovviamente non 4, si dovette attendere la nascita del GameCube. I primi due episodi videro dunque la luce sul cubo mentre il terzo su Wii, ed il quarto? Beh, pare che un leak ci porti buone notizie, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Metroid Prime 4: un leak che fa ben sperare

Gli affezionati delle avventure spaziali di Samus Aran sono in attesa spasmodica di Metroid Prime 4 da un bel po’ di tempo e, nonostante l’ottimo successo del recente Dread, sembra che la loro pazienza stia finalmente per essere ripagata.

Un moderatore del subreddit GamingLeaksAndRumors ha infatti rivelato di aver ricevuto un messaggio dal noto leaker Fun_Way_6592 a riguardo questo benedetto quarto capitolo. A questo punto le domande si moltiplicano, ma vi ricordiamo che questo leaker sembra averci visto giusto in più occasioni come WarioWare: Get it Together!, Splatoon 3 ed anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il messaggio sibillino non rivela però alcuna data, le uniche cose certe o quasi è che il gioco dovrebbe arrivare su Nintendo Switch e che è in sviluppo da almeno quattro anni in casa Retro Studios. Inoltre non va dimenticato che, ancora nel periodo festivo del 2022, si è parlato di una remastered del capitolo per GameCube, ma poi nulla di fatto. Che il 2023 porti dunque una piacevole “doppia sorpresa”?

Comunque sia, mentre aspettiamo pazientemente che arrivino eventuali conferme, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!