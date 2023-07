Metroid Prime 2 Remastered: nuovi rumor sul periodo d’uscita

Il noto insider Jeff Grubb ha parlato in un recente video di ciò che sa riguardo Metroid Prime 2 Remastered e il relativo periodo d’uscita

Il giornalista insider Jeff Grubb ha dichiarato in un nuovo video che il periodo d’uscita di Metroid Prime 2 Remastered arriverà “relativamente presto”; una potenziale notizia fantastica visto che Metroid Prime Remastered si è rivelato un eccellente (qui trovate la nostra recensione). Grubb ha inoltre dichiarato che nel corso dell’anno è previsto un annuncio relativo a The Legend of Zelda, anche se non è legato all’acclamato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Metroid Prime 2 Remastered: ecco come dovrà essere il gioco e quale sarà il periodo d’uscita

Quale sarà questo vociferato annuncio è un’incognita ancora per tutti, ma sembra che non si tratterà di un contenuto scaricabile per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ecco cosa è stato riferito in dettaglio da Jeff Grubb:

L’uscita di Metroid Prime 2 Remastered probabilmente arriverà presto. Il gioco, probabilmente, uscirà relativamente presto, la prossima frase ho paura di pronunciarla, quindi potrei non farlo. Ascoltate… non so cosa significhi, vi riferirò quello che mi hanno detto e se lo prendete per qualcos’altro non è affar mio. Sarà soprattutto quello che la gente vuole, giusto. Avrà i controlli moderni, sarà in HD e cose del genere, ma non riceverà l’amore e la cura che ha ricevuto Metroid Prime, no. Qualcosa di non correlato a Tears of the Kingdom sta accadendo con Zelda nel corso dell’anno.

