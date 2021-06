Metroid Dread: la saga di Samus originale sta per concludersi

Il regno del terrore dei Metroid sta per avere fine: Yoshio Sakamoto ci racconta di come Dread porrà fine alla saga classica di Samus

Il titolo “Metroid 5” con cui si è aperto il trailer dell’ultima avventura di Samus, prima che ne venisse rivelato il sottotitolo ufficiale Dread, non è stato messo a caso. Così come Fusion su Game Boy Advance nel 2002 si apriva con “Metroid 4”, allo stesso modo questo sarà il quinto episodio canonico della serie secondo il direttore Yoshio Sakamoto. Durante il Nintendo Treehouse Live @ E3 che ha seguito lo spettacolare Direct, Sakamoto ha parlato di come l’arco narrativo apertosi in origine su NES (e rivisto l’ultima volta 19 anni fa con Fusion) incentrato sulle “meduse cosmiche” stia per finire.

La galassia è in pace: Metroid Dread sarà un addio a Samus?

Con Prime 4 ancora in sviluppo dubitiamo fortemente che Metroid Dread rappresenti un addio a Samus Aran. Tuttavia, l’arco narrativo principale sta per concludersi. Se volete riviverlo, vi serviranno un Nintendo Switch e un Nintendo 3DS come minimo. Tutto ha avuto inizio nel 1986 con il primo episodio su NES, giocabile anche via Nintendo Switch Online (e su GBA, preferibilmente, se avete Metroid: Zero Mission). In seguito abbiamo il secondo capitolo, disponibile su 3DS tramite Virtual Console (Game Boy) o con il remake Samus Returns. Per il terzo episodio, Super Metroid, valgono invece sia la Virtual Console di New Nintendo 3DS che Nintendo Switch Online.

Le cose si fanno un pizzico più complicate con Fusion, che potete giocare su Nintendo 3DS se siete parte degli “ambasciatori” che l’hanno acquistato prima del taglio di prezzo. In caso contrario, e in mancanza del Game Boy Advance su Nintendo Switch Online, l’unica cosa che potete fare è procurarvi la console in questione. La difficoltà nel recuperare gli altri capitoli non è certo volontà di Sakamoto: prima che MercurySteam riportasse in auge il progetto (protagonista di una miriade di rumor negli ultimi anni), infatti, il gioco era previsto sulle console precedenti, martoriate però da limiti tecnici. Per saperne di più, guardate il video qui sopra. Ci rivediamo l’8 ottobre, Samus!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa rivelazione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.