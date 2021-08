Metroid Dread: Nintendo svela la data per il nuovo trailer

Negli scorsi giorni, Nintendo ha svelato la data di reveal di un nuovo trailer di Metroid Dread, in cui vedremo Samus vestire armature completamente diverse da quelle a cui siamo abituati

Nel corso dell’E3 2021, i fan di Metroid non hanno avuto alcuna buona notizia sullo sviluppo di Metroid Prime 4, che sembra essere stato un po’ lasciato a se stesso, anche se i recenti rumor sul porting della Metroid Prime Trilogy danno qualche speranza in più. Samus è comunque stata protagonista della conferenza Nintendo, con Metroid Dread, il nuovo spin-off della serie completamente 2D. Il titolo sarà il primo software a sfruttare appieno tutte le funzionalità del nuovo Nintendo Switch OLED, uscendo proprio in contemporanea al rinnovato modello dell’ibrida Nintendo il prossimo 8 ottobre.

Negli scorsi giorni, un report dettagliato sul blog ufficiale del gioco ha svelato tantissime novità riguardanti sia il sistema di combattimento, sia sugli equipaggiamenti che Samus indosserà nel corso dell’avventura. Il report è molto lungo e dettagliato, e ve lo lasciamo da raggiungere cliccando qui, ed oltre alle informazioni di base è anche corredato da tanti commenti fatti dagli sviluppatori.

Metroid Dread si mostrerà con un nuovo trailer nei prossimi giorni: ecco la data!

Dal report di Nintendo si può anche evincere che Samus indosserà nuove tute, create esclusivamente per lei, e la ragione per questo “cambio d’abito” verrà presto spiegata in un nuovo trailer dedicato al gioco. Filmato che, e risulta confermato, verrà divulgato il prossimo 27 agosto sui canali ufficiali di Nintendo. Al momento della scrittura di questo articolo non è ancora chiaro se il trailer di Metroid Dread farà parte di un più cospicuo Nintendo Direct o se, semplicemente, l’azienda deciderà di renderlo disponibile singolarmente. Staremo a vedere.

Appuntamento fissato per il prossimo trailer di Metroid Dread in data venerdì 27 agosto. Restate sintonizzati con noi di tuttoteK per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!