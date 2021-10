Metroid Dread: disponibile una demo giocabile

Una demo giocabile di Metroid Dread è disponibile sul Nintendo eShop. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

A distanza di poche settimane dall’arrivo sugli scaffali di tutto il mondo, ora è finalmente disponibile una demo giocabile di Metroid Dread, il nuovo capitolo della famosa saga fantascientifica di Nintendo. Se la nuova avventura di Samus Aran vi ha incuriosito ma avevate ancora qualche dubbio in merito, ora potrete finalmente provare un breve frammento della storia in maniera completamente gratuita, prima di decidere se procedere con l’acquisto oppure no.

Metroid Dread, demo gratuita disponibile sul Nintendo eShop

Dopo l’ottimo lancio avvenuto lo scorso 8 ottobre in esclusiva su console Nintendo Switch, ora Metroid Dread riceve una demo giocabile gratuitamente, disponibile fin da subito sull’eShop della console. Questo nuovo capitolo della serie, è il seguito diretto di quel Metroid Fusion lanciato originariamente nel 2002 su Game Boy Advance, e si pone l’obbiettivo di concludere l’arco narrativo iniziato originariamente nel 1986 con il primissimo capitolo per NES. Se siete curiosi di scoprire di più sulla trama dei precedenti episodi, potete trovare qui il nostro speciale approfondimento sulla saga.

Per questa nuova installazione della serie i fan hanno dovuto attendere quasi un ventennio, ma pare ne sia valsa la pena in quanto Dread è già un successo di vendite, ed è stato classificato come uno dei migliori lanci della serie nel Regno Unito (superando anche il successo di Metroid Prime 3 Corruption). La demo pubblicata andrà a coprire un breve frammento dell’avventura, e permetterà di provare con mano il gameplay e le meccaniche di gioco. Se siete dunque ancora titubanti, ora non avete più scuse per provare il titolo gratuitamente.

Cosa ne pensate? Proverete questa nuova demo oppure siete fra quelli che hanno già consumato l'ultima avventura di Samus Aran?