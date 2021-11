Metal Gear Solid: la saga sparisce in massa dai marketplace

Due capitoli di Metal Gear Solid si dileguano da tutti i marketplace, mentre Konami rinnova i diritti sul materiale storico visto nei giochi

I luoghi in cui dilettarci con Solid Snake stanno già diminuendo in numero (a rischio di ripeterci), ma ora il franchise di Metal Gear sta sparendo anche dai marketplace che l’hanno ospitato. Il futuro della saga per ora è avvolto da una fitta nebbia, ma anche dopo il divorzio con Hideo Kojima il publisher Konami ha proiettato un alone di dubbio sulla serie annunciandone la sparizione da tutti i negozi digitali a partire da oggi stesso. Come spesso avviene in questi casi si tratta perlopiù di una questione di licenze, quindi possiamo auspicarci quantomeno che l’attesa non sia delle più proibitive.

Metal Gear Solid: marketplace eater

L’annuncio di Konami riguarda Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e il prequel Snake Eater, entrambi rimossi con effetto immediato dai marketplace. Stando al publisher, l’idea è quella di “rinnovare le licenze per del materiale storico specifico usato nei giochi”. Pertanto, sia le versioni singole sia le raccolte che le contengono spariranno allo stesso modo. Alludiamo, nello specifico, a:

METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION (PlayStation 3)

METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION (PlayStation 3)

METAL GEAR SOLID HD EDITION (PlayStation 3)

METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION (PlayStation Vita)

METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION (PlayStation Vita)

METAL GEAR SOLID HD COLLECTION (PlayStation Vita)

METAL GEAR SOLID HD COLLECTION (PlayStation Now)

METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 & 3 (Xbox 360)

METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D (Nintendo 3DS)

METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE (GOG.com)

METAL GEAR SOLID 2 HD for SHIELD TV (NVIDIA SHIELD)

METAL GEAR SOLID 3 HD for SHIELD TV (NVIDIA SHIELD)

Ancora non si sa quando i prodotti torneranno nuovamente disponibili per l’acquisto. Ricordiamo inoltre che un recente leak ha suggerito che il team di sviluppo Virtuos stia lavorando ad un remake di Snake Eater. A fare eco alla presunta notizia è il profilo LinkedIn di un ex dipendente del team di sviluppo, che allude ad un “remake action-adventure tripla A ancora non annunciato”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del ritiro? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.